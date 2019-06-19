Глушаков: «Хочу вернуться в „Спартак“ в качестве тренера»

Сегодня «Спартак» объявил об уходе из клуба полузащитника . Футболист попрощался с болельщиками команды.

Дорогие болельщики. Приходит время сказать — до свидания! Не хочу с вами прощаться, так как я надеюсь и мечтаю вернуться в «Спартак» в качестве тренера или менеджера, не знаю кем, может быть, игроком еще вернусь. Я вас очень сильно люблю, спасибо большое за поддержку. Я ухожу ради «Спартака». Понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду и для меня важнее «Спартак», чем то, что со мной будет дальше. Я не пропаду, я буду играть в футбол, не знаю где, в какой команде.

Это будет лучший шаг для всех сторон. Один за всех и за все одного, красно-белая семья, удачи!