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Глушаков: «Хочу вернуться в „Спартак“ в качестве тренера»

сегодня, 14:14

Сегодня «Спартак» объявил об уходе из клуба полузащитника Дениса Глушакова. Футболист попрощался с болельщиками команды.

Дорогие болельщики. Приходит время сказать — до свидания! Не хочу с вами прощаться, так как я надеюсь и мечтаю вернуться в «Спартак» в качестве тренера или менеджера, не знаю кем, может быть, игроком еще вернусь. Я вас очень сильно люблю, спасибо большое за поддержку. Я ухожу ради «Спартака». Понимаю, что это все не утихнет, если я не уйду и для меня важнее «Спартак», чем то, что со мной будет дальше. Я не пропаду, я буду играть в футбол, не знаю где, в какой команде.

Это будет лучший шаг для всех сторон. Один за всех и за все одного, красно-белая семья, удачи!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обращение к болельщикам.#спартак#глушаков

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

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Все комментарии
makkie
makkie
   28 / 709
сегодня в 14:45
Нет уж, сперва в Локо, оттуда первым уходил под улюлюканье фанатов :))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   52 / 709
сегодня в 14:39
Пока Леня Киевский разбрасывается кадрами, ЦСКА выкупил права на Влашича!))
Контракт расчитан до 2024 года! Привет Лене от Жени!
Байкал-38
Байкал-38
   32 / 709
сегодня в 14:31
Он решил добить и разрушить Спартак до основания!
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   440 / 709
сегодня в 14:31
Он еще глумится!!!!
Jum13
Jum13 ответил makkie
   24 / 709
сегодня в 14:30
Никому не интересно, малоизвестный клуб и игрок.
Не так откровенно, хотя бы слюни зависти вытри с монитора
Jum13
Jum13
   24 / 709
сегодня в 14:29
Это будет просто прекрасно! Удачи Денису - в этом его поддержит каждый спартач!
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 14:27
Губошлёп подкалывает федуна и всех хрющек, это начало нового сериала.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Баба Яга против
   2 / 709
сегодня в 14:27
классный игрок
makkie
makkie ответил номер 12
   28 / 709
сегодня в 14:27
Там ЦСКА Влашича купил. Где новость?
Никому не интересно, малоизвестный клуб и игрок.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   52 / 709
сегодня в 14:26
Аха-ха-ха! Дениска еще и троллит срам!
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 14:26
Ахахах! Конец свинарнику придёт.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 709
сегодня в 14:26
Жестоко потроллил. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 709
сегодня в 14:26
Ден ,давай,Тотти тоже бунтарь ,и он тоже ушел
номер 12
номер 12
   293 / 709
сегодня в 14:23
Там ЦСКА Влашича купил. Где новость?
13 RUS
13 RUS
   182 / 709
сегодня в 14:23
Скорее бы уже,все заждались когда уже хрюни в пердив улетят
Баба Яга против
Баба Яга против
сегодня в 14:21
Мерзкий тип
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 709
сегодня в 14:16
Докажи, как ты ненавидишь "Спартак", на деле! Отправь его в ФНЛ!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   14 / 709
сегодня в 14:15
Да, да, мы все ждем)
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