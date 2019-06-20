Слуцкий: «Нельзя после „Витесса“ возглавить „Челси“. Если ты не Лэмпард»

Наставник «Витесса» решительно опроверг слухи о том, что он якобы находился в списке кандидатов на пост главного тренера «Челси».

Ну, это, конечно, глупость.

СМИ часто идут по очень простому пути. Я сейчас ни в коем случае не критикую вас. Но журналисты порой считают, что если я знаком с Романом Аркадьевичем [Абрамовичем], значит, автоматически нахожусь в списке кандидатов. Но чтобы возглавить «Челси», у тренера должен быть определённый бэкграунд, который говорит, что он этого заслуживает. Здесь речь не идёт о каких-то личных отношениях. Если мой бэкграунд будет позволять мне тренировать лондонский клуб, только в этому случае клубы уровня «Челси» могут сделать мне предложение. Но на данный момент у меня нет этой составляющей. Нельзя после «Халла» и «Витесса» встать у руля «Челси». Для этого нужно отработать в клубе другого уровня и добиться других результатов, если ты только не Фрэнк Лэмпард, который столько значит для «Челси».

В Европе очень чёткая градация. Если ты с клубом Чемпионшипа выходишь в АПЛ и чего-то там добиваешься, то соответственно повышаешь свой статус. Но ты чётко находишься в определённом диапазоне. У Хави Грасии отбросили его опыт работы в России, смотрели на его достижения в Европе – позвали в «Уотфорд».

Там всё довольно логично. Не бывает каких-то очень неожиданных назначений. Так что приход Слуцкого в «Челси» невозможен, пока я не достигну определённых результатов и статуса.