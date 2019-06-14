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Злобин: «Хочу доказать, что достоит быть основным голкипером „Бенфики“»

сегодня, 14:00

Российский вратарь «Бенфики» Иван Злобин рассуждает о своем будущем в Португалии.

После предыдущего сезона допускал аренду – вторым номером в команду выше уровнем «Бенфики-Б». Когда не отпустили, немного расстроился. После нескольких тренировок с новым тренером, Бруну Лаге, настроение резко изменилось: «Хорошо, что остался!». Понимал, что если будем продолжать так играть, в конце сезона нас разберут более сильные команды. А вышло ещё круче – вместе с Лаге в январе перешёл в основу. 

Раньше поднимали на одну-две-три тренировки — в случае болезни или травмы кого-то из вратарей. А в начале этого года перевели на постоянной основе. Объявление происходило интересно – в прямом эфире клубного ТВ. Там тренер и сообщил, что четыре футболиста второй команды переходят в первую. 

Возвращение в Россию? А кто меня здесь ждёт? Моё желание сейчас – остаться в «Бенфике» и доказывать, что достоин места в основе. В том, что шанс будет, на 100 процентов уверен. Главное – использовать.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
   98 / 753
сегодня в 14:34
"Возвращение в Россию? А кто меня здесь ждёт?" - пока никто. найди себе русского агента из криминальных авторитетов рпл - и жди
la_masia
la_masia
   57 / 753
сегодня в 14:23
У всех коней завышенная самооценка
Zenit_84
Zenit_84
   85 / 753
сегодня в 14:06
Трудно это будет сделать
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