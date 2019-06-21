Лодыгин: «Возвращение в Россию даже не рассматриваю»

Голкипер сообщил, что после окончания контракта с «Зенитом» не планирует возвращаться в Россию.

Минувший сезон вратарь заканчивал в «Олимпиакосе» на правах аренды. Ранее стало известно, что «Зенит» не станет продлевать контракт с Лодыгиным.

Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть - это «Зенит», но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю. На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть.