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Лодыгин: «Возвращение в Россию даже не рассматриваю»

сегодня, 22:21

Голкипер Юрий Лодыгин сообщил, что после окончания контракта с «Зенитом» не планирует возвращаться в Россию.

Минувший сезон вратарь заканчивал в «Олимпиакосе» на правах аренды. Ранее стало известно, что «Зенит» не станет продлевать контракт с Лодыгиным.

Я не готов рассматривать предложения из России. Единственный клуб из России, где я, возможно, хотел бы играть - это «Зенит», но сейчас возвращение в Россию даже не рассматриваю. На данный момент я свободный агент, у меня были некоторые предложения из Европы, но это не совсем те варианты, где хотел бы играть. Буду выжидать, смотреть дальше, для меня сейчас важно как можно чаще играть.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   76 / 706
сегодня в 22:28
Все правильно, хотя и не очень хорошо...
Морозовский
Морозовский
   8 / 706
сегодня в 22:25
ЮРОК - БАКЛАН КОНКРЕТНЫЙ !!!
Igo0rek
Igo0rek
   41 / 706
сегодня в 22:22
Эта дыра, едва ли кому-то понадобится.
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