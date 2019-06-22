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Агент Гамшика опроверг слухи о возвращении игрока в Италию

сегодня, 15:40

Агент полузащитника китайского клуба «Далянь Ифан» Марека Гамшика отреагировал на слухи, что игрок может вернуться в Италию. Об этом сообщает источник со ссылкой на Sky Sport Italia.

Марек абсолютно счастлив в Китае и не собирается возвращаться в Европу прямо сейчас. 

Он хочет соблюдать свой трехлетний контракт с клубом

Кроме того, «Наполи» - его дом, его семья в Италии, поэтому он никогда не будет играть за другой клуб. 

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   162 / 709
сегодня в 17:10
С таким то баблОм
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   175 / 709
сегодня в 17:05
да вы все счастливы,но представить себе не можете,как будете ещё счастливее в Ювентусе и такой уникальный шанс выпадает раз в жизни.что бы посредственные игроки,могли попасть в топ-клуб. Троянский конь успешно зашёл в ворота,точнее,его сами же и пригласили.

Беги Роналду прочь отсюда.
Беги куда глаза глядят...
Пришёл со сребреником Иуда,
В туринский,живописный сад.
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