Агент полузащитника китайского клуба «Далянь Ифан» Марека Гамшика отреагировал на слухи, что игрок может вернуться в Италию. Об этом сообщает источник со ссылкой на Sky Sport Italia.
Марек абсолютно счастлив в Китае и не собирается возвращаться в Европу прямо сейчас.
Он хочет соблюдать свой трехлетний контракт с клубом.
Кроме того, «Наполи» - его дом, его семья в Италии, поэтому он никогда не будет играть за другой клуб.
Беги Роналду прочь отсюда.
Беги куда глаза глядят...
Пришёл со сребреником Иуда,
В туринский,живописный сад.
Беги Роналду прочь отсюда.
Беги куда глаза глядят...
Пришёл со сребреником Иуда,
В туринский,живописный сад.