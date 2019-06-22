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Тренер «Далянь Ифан»: «Карраско ведет себя крайне непрофессионально»

сегодня, 14:57

Главный тренер китайского «Далянь Ифан» Канг-Хи Чой выступил с резкой критикой полузащитника команды Янника Карраско, который уже неоднократно говорил, что хочет вернуться в Европу.

Ранее китайский клуб отстранил бельгийца от занятий, поскольку игрок пропустил тренировку без уважительной причины.

Впервые я увидел Карраско зимой, и уже тогда он постоянно говорил о своем желании вернуться в Европу. После начала сезона он продолжил это делать, а вчера вечером я прочитал слова его агента. У игрока есть действующий контракт с клубом, но он пытается заставить нас отпустить его. Мне кажется, это очень непрофессионально.

Никто не обещал Карраско, что мы отпустим его в Европу летом. Мы только говорили ему, что, если он поможет команде в этом сезоне, мы поспособствуем его трансферу зимой. Но мы видели, что случилось в недавней игре. Мы просили его не пререкаться с рефери, но он намеренно получил желтую карточку, чтобы заработать дисквалификацию.

Из-за этой дисквалификации он хотел пораньше вернуться в Европу. Мы были не намерены его отпускать, но ради игрока всё же согласились. Карраско пообещал, что затем вернется и сыграет в следующих трех матчах, однако после перерыва на матчи сборных он опоздал, а на тренировках выглядел крайне плохо.

После возвращения мы убеждали его выйти на поле, но Янник постоянно требовал от клуба письменное обязательство с обещаниями отпустить его в Европу зимой. Мне кажется, это крайне непрофессиональное поведение.

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STVA 1
STVA 1
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сегодня в 15:20
Зачем уезжал , вопрос , хотя там мутная история была .
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