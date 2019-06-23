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Де Росси может получить работу в молодежке сборной Италии

сегодня, 13:24

Сообщается, что бывший капитан «Ромы» Даниэле Де Росси может стать новым главным тренером молодежной сборной Италии. 

В данный момент молодежка Италии находится на грани вылета с Евро (до 21). Командой руководит Луиджи Ди Бьяджо. Есть высокая вероятность, что тренера в ближайшее время уволят. На его место претендует действующий тренер сборной до 20 лет Паоло Николато. Однако в последнее время стали ходить разговоры, что эту должность может занять именно Де Росси. 

Ранее ходили слухи, что Де Росси продолжит карьеру в МЛС.

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