Де Росси может получить работу в молодежке сборной Италии

сегодня, 13:24

Сообщается, что бывший капитан «Ромы» может стать новым главным тренером молодежной сборной Италии.

В данный момент молодежка Италии находится на грани вылета с Евро (до 21). Командой руководит Луиджи Ди Бьяджо. Есть высокая вероятность, что тренера в ближайшее время уволят. На его место претендует действующий тренер сборной до 20 лет Паоло Николато. Однако в последнее время стали ходить разговоры, что эту должность может занять именно Де Росси.