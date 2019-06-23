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Лоськов: «На тренировках Миранчуки не соперничают между собой»

сегодня, 13:44

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал об игре Алексея Миранчука и Антона Миранчука.

На тренировках они не соперничают между собой. Братья чаще всего попадают в одну команду на двухсторонках. Поэтому и в матчах видно: играют только друг с другом. Не только в «Локомотиве», даже в сборной. Это ведь больше вредит команде. Соперник привыкает к этому и начинает их читать.

Вот это я бы посоветовал братьям поменять, разнообразить игру. Тогда им бы цены не было!

Антон стал четвертым бомбардиром РПЛ? Если бы братья еще чаще били по воротам, а не мяч катали, Антон бы вообще лучшим бомбардиром стал!

Ранее Лоськов признался, что хотел бы в будущем возглавить «Локомотив». 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   4 / 673
сегодня в 14:14
В любом случае братья неплохо играют.
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 673
сегодня в 13:59
Проблема не решаема пока они в одной команде.
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