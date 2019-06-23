Лоськов: «На тренировках Миранчуки не соперничают между собой»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал об игре Алексея Миранчука и Антона Миранчука.
На тренировках они не соперничают между собой. Братья чаще всего попадают в одну команду на двухсторонках. Поэтому и в матчах видно: играют только друг с другом. Не только в «Локомотиве», даже в сборной. Это ведь больше вредит команде. Соперник привыкает к этому и начинает их читать.
Вот это я бы посоветовал братьям поменять, разнообразить игру. Тогда им бы цены не было!
Антон стал четвертым бомбардиром РПЛ? Если бы братья еще чаще били по воротам, а не мяч катали, Антон бы вообще лучшим бомбардиром стал!
Ранее Лоськов признался, что хотел бы в будущем возглавить «Локомотив».