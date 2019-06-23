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Лоськов: «Возглавить „Локомотив“? В будущем — конечно»

сегодня, 12:40

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов признался, что хотел бы в будущем возглавить московскую команду. 

Не в ближайшее время точно. Пока буду набираться опыта. Я тренирую всего три года — еще рано. Посмотрим, что будет после следующего сезона.

Есть ли цель возглавить «Локомотив»? В будущем — конечно. А сейчас мне хочется с молодежью поработать, это интереснее.

Думаю, я уже «убил» в себе игрока. Стал спокойнее ко всему относиться. Бывает, когда футболист не слышит или ошибается, хочется наорать, но я держу себя в руках. Ведь в том, что он ошибся, виноват в первую очередь тренер. Значит — плохо объяснил.

Ранее Лоськов подвел итоги прошедшего сезона для «Локомотива». 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 676
сегодня в 12:48
Пока Палыч легенда Локо!
Zenit_84
Zenit_84
   70 / 676
сегодня в 12:46
Удачи!
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