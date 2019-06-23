Тренер «Локомотива» признался, что хотел бы в будущем возглавить московскую команду.

Не в ближайшее время точно. Пока буду набираться опыта. Я тренирую всего три года — еще рано. Посмотрим, что будет после следующего сезона.

Есть ли цель возглавить «Локомотив»? В будущем — конечно. А сейчас мне хочется с молодежью поработать, это интереснее.

Думаю, я уже «убил» в себе игрока. Стал спокойнее ко всему относиться. Бывает, когда футболист не слышит или ошибается, хочется наорать, но я держу себя в руках. Ведь в том, что он ошибся, виноват в первую очередь тренер. Значит — плохо объяснил.