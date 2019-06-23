Лоськов: «Сезон для „Локомотива“ получился хорошим»

Тренер «Локомотива» подвел итоги прошедшего сезона для московского клуба.

Сезон получился хорошим. Перед нами стояла задача выиграть Кубок, взять чемпионство и как можно успешнее выступить в Лиге чемпионов. Не могу назвать сезон отличным из-за второго места. Всегда тяжело защитить титул. Но главной цели на сезон — прямое попадание в Лигу чемпионов — мы достигли. Думаю, это даже перекрывает победу в Кубке.

Три матча без побед на старте чемпионата? Все из-за расслабленности ребят. Предыдущий сезон был напряженным — мы стали чемпионами только в 29-м туре. Поэтому многие к началу чемпионата еще не вышли из отпуска. Скорее ментально, чем физически. Как удалось собрать футболистов? Мы никого не собирали. Ребята сами поняли, что все, ниже уже некуда — пора в футбол играть. Но теперь сами понимаем, что тех самых очков, так нелепо потерянных в начале сезона, и не хватило для борьбы с «Зенитом» за чемпионство. Плюс серьезно влияет результат матчей с топ-командами: в золотом сезоне мы побеждали конкурентов, а в этом — больше ничьих. Все из-за боязни ошибиться. Ребята в голове прокручивали: лучше не пропустить, чем забить.

С самого начала второго круга верили, что можно догнать лидера. Но «Зенит» со своими тремя приобретениями попал в точку. Без них мы бы обогнали Питер. Но Сердар Азмун вернулся с Кубка Азии в хорошей форме и принес «Зениту» много важных очков в начале весны.