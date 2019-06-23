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Лоськов: «Сезон для „Локомотива“ получился хорошим»

сегодня, 11:48

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов подвел итоги прошедшего сезона для московского клуба.

Сезон получился хорошим. Перед нами стояла задача выиграть Кубок, взять чемпионство и как можно успешнее выступить в Лиге чемпионов. Не могу назвать сезон отличным из-за второго места. Всегда тяжело защитить титул. Но главной цели на сезон — прямое попадание в Лигу чемпионов — мы достигли. Думаю, это даже перекрывает победу в Кубке.

Три матча без побед на старте чемпионата? Все из-за расслабленности ребят. Предыдущий сезон был напряженным — мы стали чемпионами только в 29-м туре. Поэтому многие к началу чемпионата еще не вышли из отпуска. Скорее ментально, чем физически. Как удалось собрать футболистов? Мы никого не собирали. Ребята сами поняли, что все, ниже уже некуда — пора в футбол играть. Но теперь сами понимаем, что тех самых очков, так нелепо потерянных в начале сезона, и не хватило для борьбы с «Зенитом» за чемпионство. Плюс серьезно влияет результат матчей с топ-командами: в золотом сезоне мы побеждали конкурентов, а в этом — больше ничьих. Все из-за боязни ошибиться. Ребята в голове прокручивали: лучше не пропустить, чем забить.

С самого начала второго круга верили, что можно догнать лидера. Но «Зенит» со своими тремя приобретениями попал в точку. Без них мы бы обогнали Питер. Но Сердар Азмун вернулся с Кубка Азии в хорошей форме и принес «Зениту» много важных очков в начале весны.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 676
сегодня в 12:45
Азмун принёс важные очки в концовке первенства с игры.......а не 6 очков с "точки",как у некоторых Антоша Миранчук.....
Обогнали бы они...)))

Две "московские" игры...в августе и сентябре покажут...
а сейчас нет смысла - "если бы да кабы" .......
drug01
drug01
   88 / 676
сегодня в 12:36
Просто супер! Заслуга Семина!
EAGuar As
EAGuar As
   90 / 676
сегодня в 12:26
Могло быть и лучше .
cska plus
cska plus
   5 / 676
сегодня в 11:56
Конкуренты были слабее.
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