ГлавнаяНовости

Лоськов: «Кварацхелия - нетипичный грузин»

сегодня, 11:59

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов в беседе поделился мнением о 18-летнем грузинском футболисте Хвиче Кварацхелии.

Нетипичный грузин. Обычно грузины на поле ленивы. Ну, в хорошем смысле. А этот хочет играть футбол. Причем на хорошем уровне. Хвича полностью отдается на каждой тренировке, много работает. Кроме того, он физически и технически очень одарен, бьет с двух ног. У нас некоторые вратари плачут от его ударов. Плюс может закрыть две-три позиции: на сборах играл и опорного, и инсайда, и центрального нападающего.

Если Хвича продолжит в том же духе, то вырастет в классного футболиста. Ему сейчас всего 18 лет, а в «Локо» он перешел вообще до совершеннолетия. Из-за этого зимой в Марбелье мы даже не смогли заявить Хвичу на товарищескую игру. «Локомотив» брал его на будущее. Ему остается только работать над собой и в сторону от футбола никуда не уходить. А то Москва затягивает. Не все сумели справиться с большим городом. Но, думаю, Саба и здесь должен ему помочь.

Потихоньку Хвича начал учить русский — уже говорит немного. Первое время помогал Саба, был переводчиком. А сейчас я им запрещаю на грузинском разговаривать во время тренировок. Кричу: «Саба, с ним только по-русски!» Хвича много общается с молодыми ребятами. У нас вообще все молодые открытые, дружелюбны.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Лоськов: «Возглавить „Локомотив“? В будущем — конечно»
Сегодня, 12:40 Комментарии2
Лоськов: «Сезон для „Локомотива“ получился хорошим»
Сегодня, 11:48 Комментарии4
Владелец «Торпедо»: «Назначение Игнашевича - правильный выбор»
Сегодня, 10:34 Комментарии4
Владелец «Торпедо»: «Идея Федуна? Посмотрим, что получится у „Спартака“»
Сегодня, 09:55 Комментарии3
Президент «Иртыша»: «Неожиданно узнать о санкциях в отношении „Сахалина“»
Сегодня, 09:04 Комментарии3
Орлов: «Идея Федуна - это как строить коммунизм»
Сегодня, 08:21 Комментарии28
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
LOpp
LOpp
   9 / 676
сегодня в 12:46
Шашлыки не умеет жарить?
galem72
galem72
   176 / 676
сегодня в 12:41
"...нетипичный грузин..."

Действительно! Может, потому что он мегрел? ))
mihaluch
mihaluch
   43 / 676
сегодня в 12:38
Не существует такой национальности как грузин,также как и россиянин. Кварацхелия по национальности мегрел.
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 676
сегодня в 12:31
Парень очень талантливый и наглый опять же в хорошем смысле этого слова. Выходил против мужиков и накручивал их.
Удачи и конечно прогресса!!!
cska plus
cska plus
   5 / 676
сегодня в 12:00
Нос маленький для грузина.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100