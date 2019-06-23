Лоськов: «Кварацхелия - нетипичный грузин»

Тренер «Локомотива» в беседе поделился мнением о 18-летнем грузинском футболисте .

Нетипичный грузин. Обычно грузины на поле ленивы. Ну, в хорошем смысле. А этот хочет играть футбол. Причем на хорошем уровне. Хвича полностью отдается на каждой тренировке, много работает. Кроме того, он физически и технически очень одарен, бьет с двух ног. У нас некоторые вратари плачут от его ударов. Плюс может закрыть две-три позиции: на сборах играл и опорного, и инсайда, и центрального нападающего.

Если Хвича продолжит в том же духе, то вырастет в классного футболиста. Ему сейчас всего 18 лет, а в «Локо» он перешел вообще до совершеннолетия. Из-за этого зимой в Марбелье мы даже не смогли заявить Хвичу на товарищескую игру. «Локомотив» брал его на будущее. Ему остается только работать над собой и в сторону от футбола никуда не уходить. А то Москва затягивает. Не все сумели справиться с большим городом. Но, думаю, Саба и здесь должен ему помочь.

Потихоньку Хвича начал учить русский — уже говорит немного. Первое время помогал Саба, был переводчиком. А сейчас я им запрещаю на грузинском разговаривать во время тренировок. Кричу: «Саба, с ним только по-русски!» Хвича много общается с молодыми ребятами. У нас вообще все молодые открытые, дружелюбны.