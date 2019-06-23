ГлавнаяНовости

«Сочи» не хватало игроков перед товарищеским матчем со «Спартаком»

сегодня, 14:47
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)7 : 1Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов подвел итоги товарищеского матча со «Спартаком» (1:7).

Счёт, наверное, важен в каждой игре, в том числе и вчера со «Спартаком». Важно понимать природу этого счёта. Со стороны «Спартака» — всё понятно, но с нашей стороны такой результат закономерен, если исходить из того, что мы имеем на данный момент. Я говорю про силу состава: ситуация такова, что в ФНЛ мы закончили играть 25 мая, и сейчас на контрактах из тех, кто решил задачу по выходу в РПЛ, осталось всего 13 полевых игроков, и у четверых из них травмы. При этом Барсов и Заика в ближайшее время в основной группе не появятся, они вряд ли начнут чемпионат. Юрганов и Померко пока тоже восстанавливаются, дай бог, чтобы они начали второй сбор в общей группе. 

Есть группа игроков, с которыми мы расторгли контракты: Горбунов, Бычков, Косянчук, Алан Касаев, Калайджян, Обольский, у которого закончилась аренда, они больше не могут нам помочь. Мы расстались с ними, хотя они для тренировочного процесса нам очень были нужны – когда мы вышли из отпуска, у нас тренировалось 12 человек. Точилину невозможно было смоделировать футбольные упражнения и сыграть двусторонку – народу не хватало, только мини-футбол. Мы отпустили эту группу игроков, чтобы у них было время найти новую команду, можно было их оставить, но команды в ФНЛ уже успели бы укомплектоваться, поэтому по отношению к ребятам получилось бы некрасиво. Со «Спартаком» у нас могла бы быть сыгранная команда, мы бы выглядели достойно, но были бы другие проблемы. Сейчас мы взяли футболистов на просмотр, это ребята из ФНЛ, поэтому видно, к сожалению, что некоторые из них не сильнее игроков, которые из «Сочи» ушли и, конечно, бросается в глаза отсутствие сыгранности.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Селюк: «„Локомотив“ поступил достойно, продлив контракт с Ротенбергом»
Сегодня, 15:34 Комментарии0
ФК «Сочи» прокомментировал слухи о возможном переходе Глушакова и Комбарова
Сегодня, 15:20 Комментарии1
«Сочи»: «До старта РПЛ 20 дней, а у нас нет ни состава, ни задач»
Сегодня, 14:50 Комментарии9
Орлов против перехода Кудряшова в «Зенит»
Сегодня, 14:37 Комментарии6
Лоськов: «На тренировках Миранчуки не соперничают между собой»
Сегодня, 13:44 Комментарии3
Лоськов: «Возглавить „Локомотив“? В будущем — конечно»
Сегодня, 12:40 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
   17 / 674
сегодня в 15:00
Хреновый значит ты директор, раз довел команду до такого состояния!!! Шли упорно в РПЛ и надо было заранее все спланировать, подготовиться. А теперь поздно пить боржоми, надо в пожарном порядке собирать команду.
drug01
drug01
   88 / 674
сегодня в 14:54
Стадион есть команды нет!
cska plus
cska plus
   4 / 674
сегодня в 14:48
Сочинцам надо готовиться к первому туру а на товарняк наплевать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100