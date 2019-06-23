«Сочи» не хватало игроков перед товарищеским матчем со «Спартаком»

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов подвел итоги товарищеского матча со «Спартаком» (1:7).

Счёт, наверное, важен в каждой игре, в том числе и вчера со «Спартаком». Важно понимать природу этого счёта. Со стороны «Спартака» — всё понятно, но с нашей стороны такой результат закономерен, если исходить из того, что мы имеем на данный момент. Я говорю про силу состава: ситуация такова, что в ФНЛ мы закончили играть 25 мая, и сейчас на контрактах из тех, кто решил задачу по выходу в РПЛ , осталось всего 13 полевых игроков, и у четверых из них травмы. При этом Барсов и Заика в ближайшее время в основной группе не появятся, они вряд ли начнут чемпионат. Юрганов и Померко пока тоже восстанавливаются, дай бог, чтобы они начали второй сбор в общей группе.