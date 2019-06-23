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«Сочи»: «До старта РПЛ 20 дней, а у нас нет ни состава, ни задач»

сегодня, 14:50

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов заявил, что руководство клуба пока не поставило задачи перед командой на предстоящий сезон в РПЛ.

Руководство клуба ещё не определилось с задачей на сезон и с тем, как мы будем комплектоваться, поэтому мы находимся в такой ситуации. При этом до старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач, ещё нет. С другой стороны, я десять дней провёл в Европе, объехал пять стран – предварительные договорённости по игрокам есть, все они ликвидные, а многие призываются в сборные своих стран. За кого-то придётся платить, кто-то бесплатный. Если мы укомплектуемся за неделю-две, то хоть состав в первых пяти турах будет несыгранный, но в перспективе хорошую команду построить можно. Так у нас было в ФНЛ – мы сильно обновили костяк команды, поэтому осенью получалось не всё, а потом пошло. Если никаких дёрганий не будет, то ситуацию выправить можно. Да, РПЛ – другой уровень, это не ФНЛ, здесь что-то сделать будет сложнее, но сейчас ситуация вообще такая, что на старте турнира нам будет очень тяжело. Мы всё это понимаем, и если говорить о перспективе и долгосрочности проекта, то в этом нет ничего страшного. Но с первого тура в этих условиях нужно будет показывать хорошие результаты – это объективно невозможно. 

Ситуацию все в клубе понимают, просто бюджет сформирован не до конца – переход из ФНЛ — это тяжёлая ситуация, там одни деньги, здесь – другие. Плюс было непонятно, будет ли выполнена задача. Деньги на РПЛ тоже надо найти, договориться со всеми и сформировать задачу – на это уходит время. А на плечах наших руководителей не только футбольный клуб, поэтому всё происходит не так быстро как нам хотелось бы. Я согласен, что нужно действовать, когда есть полное понимание ситуации, а не спешить и наделать трансферов, чтобы потом бюджета на клуб не хватало. Мы относимся к этому с понимаем и ждём, но отсюда и такие результаты. Болельщиков прошу с пониманием отнестись к этой ситуации.

Ранее Андрей Орлов подвел итоги товарищеского матча со «Спартаком» (1:7).

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   26 / 674
сегодня в 15:33
"а ни состава, ни задач, ещё нет." Вы в РФПЛ без состава вышли? Или он испарился? Так бы и сказали, денюжек много хотим на трансферах с непонятными легами пильнуть. Дальше, как в Камеди старом: " Цель прилета? Приход. Цель прихода? Улет."
makkie
makkie
   37 / 674
сегодня в 15:21
Задачи ФК "Сочи" поставят в Газпроме - правопреемник Динамо Спб не должен бежать впереди батьки, как и Оренбург.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   47 / 674
сегодня в 15:20
Методом тыка значит.
tuborg6767
tuborg6767 ответил cska plus
сегодня в 15:06
Кубань обанкротили а теперь Сочи заваливают.
Причём тут Кубань? Владелец фк Сочи(Динамо Спб)-Ротенберг, друг Путина, пришедший задействовать стадион Фишт!
RMUKMU
RMUKMU
   232 / 674
сегодня в 15:06
Замечательно. Вот бы закончили сезон на последнем месте.
cska plus
cska plus
   4 / 674
сегодня в 14:59
Кубань обанкротили а теперь Сочи заваливают.
Питер Ман
Питер Ман
   30 / 674
сегодня в 14:56
А теперь угадайте с одной попытки, с кем первый тур у Сочи в календаре, составленном федунским РФС
makkie
makkie
   37 / 674
сегодня в 14:54
Ахах, а еще хотят РПЛ расширять до 18 команд - чтобы играло по 3-4 таких вот "Сочи" без задач, с нехваткой игроков, без бюджета и стадионов. Замечательно!

Лавров.jpg
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 674
сегодня в 14:53
Там Глушаков с Камбаровым, как акулы возле вас плавают.
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