«Сочи»: «До старта РПЛ 20 дней, а у нас нет ни состава, ни задач»

Спортивный директор «Сочи» Андрей Орлов заявил, что руководство клуба пока не поставило задачи перед командой на предстоящий сезон в РПЛ .

Руководство клуба ещё не определилось с задачей на сезон и с тем, как мы будем комплектоваться, поэтому мы находимся в такой ситуации. При этом до старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач, ещё нет. С другой стороны, я десять дней провёл в Европе, объехал пять стран – предварительные договорённости по игрокам есть, все они ликвидные, а многие призываются в сборные своих стран. За кого-то придётся платить, кто-то бесплатный. Если мы укомплектуемся за неделю-две, то хоть состав в первых пяти турах будет несыгранный, но в перспективе хорошую команду построить можно. Так у нас было в ФНЛ – мы сильно обновили костяк команды, поэтому осенью получалось не всё, а потом пошло. Если никаких дёрганий не будет, то ситуацию выправить можно. Да, РПЛ – другой уровень, это не ФНЛ , здесь что-то сделать будет сложнее, но сейчас ситуация вообще такая, что на старте турнира нам будет очень тяжело. Мы всё это понимаем, и если говорить о перспективе и долгосрочности проекта, то в этом нет ничего страшного. Но с первого тура в этих условиях нужно будет показывать хорошие результаты – это объективно невозможно.