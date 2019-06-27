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Сын Джорджа Веа согласовал контракт с «Лиллем»

сегодня, 04:57

Тимоти Веа, сын известного в прошлом либерийского форварда Джорджа Веа и нападающий «Пари Сен-Жермен» согласовал пятилетний контракт с «Лиллем», информирует источник.

На данный момент клубы обсуждают сумму перехода 19-летнего футболиста, которая может составить от 7 до 10 млн евро. При этом ПСЖ намерен получить большой процент с будущей перепродажи игрока.

Вторую часть минувшего сезона Веа провёл в аренде в «Селтике». В 11 матчах чемпионата Шотландии он забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

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