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«Ювентус» практически согласовал сумму трансфера и контракт де Лигта

сегодня, 02:16

«Ювентус» близок к приобретению защитника «Аякса» Матийса де Лигта.

По информации нескольких источников, амстердамский клуб получит за 19-летнего футболиста 70 млн евро. Дополнительные выплаты «Аяксу» будут зависеть от выступления игрока в новом клубе. Зарплата де Лигта в «Ювентусе» составит € 12 млн за сезон с учётом различных бонусов. В контракте голландца будет прописана сумма отступных в размере € 150 млн.

Ранее сообщалось, что агент де Лигта Мино Райола требует от «Ювентуса» около € 12 млн комиссионных.

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Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
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сегодня в 02:17
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