«Ювентус» практически согласовал сумму трансфера и контракт де Лигта

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«Ювентус» близок к приобретению защитника «Аякса» .

По информации нескольких источников, амстердамский клуб получит за 19-летнего футболиста 70 млн евро. Дополнительные выплаты «Аяксу» будут зависеть от выступления игрока в новом клубе. Зарплата де Лигта в «Ювентусе» составит € 12 млн за сезон с учётом различных бонусов. В контракте голландца будет прописана сумма отступных в размере € 150 млн.

Ранее сообщалось, что агент де Лигта Мино Райола требует от «Ювентуса» около € 12 млн комиссионных.