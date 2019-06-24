Неймар поздравил Месси: «С днем рождения, брат»

Нападающий ПСЖ Неймар поздравил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 32 года.
С днем рождения, брат. Да благословит тебя Господь.
По слухам, бразилец может вернуться в «Барселону».
Нападающий ПСЖ Неймар поздравил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 32 года.
С днем рождения, брат. Да благословит тебя Господь.
По слухам, бразилец может вернуться в «Барселону».
КОгда-то также резко сдали Кака и Роналдиньо.. Вроде молодые были ещё относительно.. Ты ждал, что это просто временная потеря формы, что вот вот они её наберут. Удивлялся, почему клубы от них избавлялись.. А потом понимал, что всё... Роналдиньо и сейчас конечно на много способен.. Но без скорости никуда в футболе.
КОгда-то также резко сдали Кака и Роналдиньо.. Вроде молодые были ещё относительно.. Ты ждал, что это просто временная потеря формы, что вот вот они её наберут. Удивлялся, почему клубы от них избавлялись.. А потом понимал, что всё... Роналдиньо и сейчас конечно на много способен.. Но без скорости никуда в футболе.
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
Перову так я поздравляю,
Всего ей лучшего желаю!
Но чтобы не было депрессий,
Перейдём теперь и к Месси.
Что пожелать тебе, дружок?
На поле в Рио чтоб зажёг!
Да настоящий был чтоб жар,
А не смеялся весь Катар!
В кармане чтобы деньги были,
В налоговой чтоб не судили!
В постеле будь всегда ты юный,
Чтоб мог не только с Осасуной!
И в Ливерпуле, пусть зимой,
Дождался чтоб ты угловой!
Я счастья, брат, тебе желаю,
От всей души вот поздравляю!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!
Перову так я поздравляю,
Всего ей лучшего желаю!
Но чтобы не было депрессий,
Перейдём теперь и к Месси.
Что пожелать тебе, дружок?
На поле в Рио чтоб зажёг!
Да настоящий был чтоб жар,
А не смеялся весь Катар!
В кармане чтобы деньги были,
В налоговой чтоб не судили!
В постеле будь всегда ты юный,
Чтоб мог не только с Осасуной!
И в Ливерпуле, пусть зимой,
Дождался чтоб ты угловой!
Я счастья, брат, тебе желаю,
От всей души вот поздравляю!
"Спасибо петушок!"
"Спасибо петушок!"