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Неймар поздравил Месси: «С днем рождения, брат»

сегодня, 20:26

Нападающий ПСЖ Неймар поздравил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с днем рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 32 года.

С днем рождения, брат. Да благословит тебя Господь.

По слухам, бразилец может вернуться в «Барселону». 

Неймар поздравил Месси: «С днем рождения, брат»

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил Duda Gigolaev Osetin
   25 / 654
сегодня в 21:45
Есть ощущение ,что он закончился как футболист. КОгда-то также резко сдали Кака и Роналдиньо.. Вроде молодые были ещё относительно.. Ты ждал, что это просто временная потеря формы, что вот вот они её наберут. Удивлялся, почему клубы от них избавлялись.. А потом понимал, что всё... Роналдиньо и сейчас конечно на много способен.. Но без скорости никуда в футболе.
Ну Кака травмы за долбали,потому и в Реале не смог показать свой высший класс. Вот Роналдиньо-это и правда трагедия кудесника.....на пике карьеры стал дурака валять(кайфотики бразилы)
Red_team
Red_team ответил BARCDJIN
   312 / 654
сегодня в 21:33
С Днюхой ЛЕО ВАМОС! Да Благославит всех Кулесов Господь, назло нечести!
Всегда хотел спросить, "кулес" - это типо приветствие с каталонским лесом?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   202 / 654
сегодня в 21:31
Есть ощущение ,что он закончился как футболист.
КОгда-то также резко сдали Кака и Роналдиньо.. Вроде молодые были ещё относительно.. Ты ждал, что это просто временная потеря формы, что вот вот они её наберут. Удивлялся, почему клубы от них избавлялись.. А потом понимал, что всё... Роналдиньо и сейчас конечно на много способен.. Но без скорости никуда в футболе.
BARCDJIN
BARCDJIN
   213 / 654
сегодня в 21:24
С Днюхой ЛЕО ВАМОС! Да Благославит всех Кулесов Господь, назло нечести!
cska plus
cska plus
   4 / 654
сегодня в 21:16
Обратилась сестра к брату.
Игорь Волков
Игорь Волков
   437 / 654
сегодня в 21:15
Свое возвращение начал правильно. Перед подписанием нового контракта, если таковое случится, мы на Соккере увидим интервью от Неймара с названием аля: "Месси лучший футболист в истории". Иначе не вернут его братцы!
АС35
АС35 ответил Gelious
   2 / 654
сегодня в 21:12
Подлиз засчитан. Но в сборную Аргентины тебе, увы, не попасть.
Сложно сказать, что больше всего хочет Неймар, возвратиться в Барселону или свалить с ПСЖ,. Поэтому, все средства хороши, когда понимает, в какое г...о он вляпался. А выбраться сложно, очень сложно. Главное, что он начинает понимать, что не всегда важнее всего деньги, точнее, важнее всего огромное количество денег, а есть ещё и другие ценности, ради которых возможно пожертвовать определённой суммой. Я о том, что он созрел пожертвовать миллионами своей зарплаты, чтобы уйти с ПСЖ, вернуться в Барселону. В общем, уроки он извлёк, с жизненными ценностями определился, теперь, если что-то будет иметь действительно ценное в своей жизни, будет ценить не тогда, когда потеряет, а тогда, когда будет иметь. ИМХО. В любом случае, мне очень хочется верить, что это действительно так.
dzvinka
dzvinka
   46 / 654
сегодня в 21:09
ahahahaha
da da da 1
da da da 1
   363 / 654
сегодня в 21:08
Неймара вместо Коутиньо
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   17 / 654
сегодня в 21:05
Поздравляю с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.

И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!

Перову так я поздравляю,
Всего ей лучшего желаю!
Но чтобы не было депрессий,
Перейдём теперь и к Месси.

Что пожелать тебе, дружок?
На поле в Рио чтоб зажёг!
Да настоящий был чтоб жар,
А не смеялся весь Катар!

В кармане чтобы деньги были,
В налоговой чтоб не судили!
В постеле будь всегда ты юный,
Чтоб мог не только с Осасуной!

И в Ливерпуле, пусть зимой,
Дождался чтоб ты угловой!
Я счастья, брат, тебе желаю,
От всей души вот поздравляю!
cevin cigan
cevin cigan
   25 / 654
сегодня в 20:51
Ответ
"Спасибо петушок!"
Gelious
Gelious
   69 / 654
сегодня в 20:33
Подлиз засчитан. Но в сборную Аргентины тебе, увы, не попасть.
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