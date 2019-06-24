Неймар поздравил Месси: «С днем рождения, брат»

сегодня, 20:26

Нападающий ПСЖ Неймар поздравил форварда «Барселоны» с днем рождения. Сегодня аргентинцу исполнилось 32 года.

С днем рождения, брат. Да благословит тебя Господь.

По слухам, бразилец может вернуться в «Барселону».