Зе Луиш: «Я абсолютно счастлив в „Спартаке“. Китай? Не исключаю ничего»

Нападающий «Спартака» высказался на тему своего будущего. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Порту» и клуба из Китая.

Как сказывается неопределённость с будущим? Да всё нормально, от тренировок не отвлекаюсь. Полностью сосредоточен на своей работе, чтобы подготовиться к началу сезона. А новости всегда будут мелькать.

Понятно, чего хочет «Спартак». А что хочет Зе Луиш?

Подождите, а что хочет «Спартак»?

Если появится достойное предложение, отпустить Зе Луиша – это практически цитата вашего генерального директора.

Понятно. Тогда отвечу про себя. На данный момент я счастлив в «Спартаке». При этом никогда не стану играть и работать в клубе, где не буду желанным, где мной недовольны, где меня не хотят. Если «Спартаку» поступит предложение, и оно устроит клуб и меня, рассмотрим этот вопрос. Но сейчас, и я могу всех заверить в этом – сам я не тороплю свой трансфер, не форсирую ситуацию. Продолжаю спокойно работать во благо «Спартака».

«Порту» и Китай? Всё это разговоры и слухи. Конкретики никакой. Могу ли представить себя в Китае? Почему нет? Далеко? Но я из Кабо-Верде, а играю в России. С географией, как видите, проблем нет. Нужно, чтобы предложение из Китая устроило клуб, а условия – меня. Тогда можно рассматривать. Не исключаю ничего. Но мой приоритет – Европа. Об этом я говорил всегда. Те новости, которые появлялись – что я хочу уйти, недоволен, и мне что-то не нравится… Стопроцентная ложь! Я абсолютно счастлив в «Спартаке», живу в России четыре года, полностью адаптировался, меня всё тут устраивает, я готов остаться. Как сказал гендиректор – чтобы что-то произошло, должно поступить правильное предложение. А на данный момент я целиком полностью принадлежу «Спартаку».

Когда купили Понсе, не было мысли: «вот мне и нашли замену»?

Нет. Клубы покупают игроков, это нормально. Не волнуюсь из-за этого трансфера, голову не забиваю. Да, приехал Понсе. Но я тоже играю в этом клубе, у меня ещё несколько лет контракта. Так что и думать тут нечего.