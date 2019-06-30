«Рома» перебила ставку «Интера» по Барелле

30 июня 2019, 10:23

Полузащитник «Кальяри» может продолжить карьеру в «Роме», об этом сообщает пресса.

Недавно предполагалось, что хавбек перейдет в «Интер», так как стороны договорились о трансфере хавбека. Однако стало известно, что в сделку вклинилась «Рома», которая предложила за игрока 35 млн евро и права на нападающего Грегуара Дефреля. Эта ставка оказалась для «Кальяри» выгоднее той, что изначально предлагал «Интер».

Если Барелла в конечном итоге перейдет в «Рому», то «Интер» воспользуется клаусулой и выкупит игрока римлян Лоренцо Пеллегрини. Сумма отступных составляет 30 млн евро.