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Балахнин: «Приз Кубка „Матч Премьер“ не будет серьезной мотивацией»

сегодня, 00:56

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин порассуждал о ценности Кубка «Матч Премьер» для «Спартака», ЦСКА, «Ростова» и «Краснодара».

Не уверен, что для какой-то из команд именно денежный приз в €100 тыс. будет серьезной мотивацией. Даже «Ростов» уже имеет весьма солидный бюджет, на фоне которого такая сумма не кажется внушительной. С другой стороны, деньги никогда не бывают лишними. Однако главная задача всё-таки — эффективная подготовка к грядущему сезону, который стартует уже совсем скоро.

В первых двух турах турнира лишь «Краснодар» пока не терял очков

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Ростов  Балахнин Сергей
Источник: iz.ruРедакция: Роман Мельник
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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   42 / 684
сегодня в 02:46
Турнир не денежный, турнир подготовительный.
Alpribas
Alpribas
   488 / 684
сегодня в 02:16
Кубок Тины важен для поднятия свиного духа.
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