Балахнин: «Приз Кубка „Матч Премьер“ не будет серьезной мотивацией»

Бывший тренер сборной России порассуждал о ценности Кубка «Матч Премьер» для «Спартака», ЦСКА , «Ростова» и «Краснодара».

Не уверен, что для какой-то из команд именно денежный приз в €100 тыс. будет серьезной мотивацией. Даже «Ростов» уже имеет весьма солидный бюджет, на фоне которого такая сумма не кажется внушительной. С другой стороны, деньги никогда не бывают лишними. Однако главная задача всё-таки — эффективная подготовка к грядущему сезону, который стартует уже совсем скоро.