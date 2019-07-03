Хохлов: «„Динамо“ больше не хочет бороться за выживание»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о задачах команды на грядущий сезон.
Нам ещё предстоит встретиться с руководством, там задачи и будут озвучены. На данный момент главная цель – формирование команды, которая будет конкурентоспособной, станет сильнее и начнёт движение вверх.
Мне нужно понимать, как завершится укомплектование. Тогда и поговорим на эту тему. Но за выживание никто не хочет больше бороться – это однозначно.
Ааа, так решение в этом? ))
Нужно всего лишь не захотеть выживать и игра попрёт...
https://www.youtube.com/watch?v=VWoMoRBx2D8
Ааа, так решение в этом? ))
Нужно всего лишь не захотеть выживать и игра попрёт...