Хохлов: «„Динамо“ больше не хочет бороться за выживание»

Главный тренер «Динамо» рассказал о задачах команды на грядущий сезон.

Нам ещё предстоит встретиться с руководством, там задачи и будут озвучены. На данный момент главная цель – формирование команды, которая будет конкурентоспособной, станет сильнее и начнёт движение вверх.

Мне нужно понимать, как завершится укомплектование. Тогда и поговорим на эту тему. Но за выживание никто не хочет больше бороться – это однозначно.