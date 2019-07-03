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Хохлов: «„Динамо“ больше не хочет бороться за выживание»

сегодня, 09:20

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о задачах команды на грядущий сезон.

Нам ещё предстоит встретиться с руководством, там задачи и будут озвучены. На данный момент главная цель – формирование команды, которая будет конкурентоспособной, станет сильнее и начнёт движение вверх.

Мне нужно понимать, как завершится укомплектование. Тогда и поговорим на эту тему. Но за выживание никто не хочет больше бороться – это однозначно.

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Все комментарии
galem72
galem72
   274 / 699
сегодня в 11:17
"...за выживание никто не хочет больше бороться..."

Ааа, так решение в этом? ))
Нужно всего лишь не захотеть выживать и игра попрёт...

mihaluch
mihaluch
   46 / 699
сегодня в 10:57
"Динамо" больше не будет бороться за выживание в ПЛ. Хохлов будет бороться за выживание в "Динамо"
beefs
beefs
   70 / 699
сегодня в 10:12
Хотеть не вредно...
ArtemonD
ArtemonD
   450 / 699
сегодня в 09:27
Каждый год одно и то же.
КЭТиК
КЭТиК
   136 / 699
сегодня в 09:22
Поэтому лигу надо расширить.
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