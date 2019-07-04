Газзаев: «РПЛ надо расширять как минимум до 18 российских клубов»

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал своё мнение насчёт идеи о расширении Премьер-Лиги.
Однозначно считаю, что Премьер-Лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов. Подчёркиваю – российских! Для такой большой страны с великолепными стадионами это крайне важно и необходимо. Нужно вовлечь в систему профессионального футбола все регионы Российской Федерации.
Давно говорю о том, что мы должны находиться в едином европейском календаре и соответствовать в том числе рекомендациям УЕФА, в которых сказано, что европейские чемпионаты в идеале должны иметь не меньше 18 и не больше 20 участников. В чемпионате Голландии выступают 18 клубов, хотя эта страна по размеру и населению – как один российский крупный регион. А у нас всё время пытаются изобрести велосипед, хотя его давно уже придумали.