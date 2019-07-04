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Газзаев: «РПЛ надо расширять как минимум до 18 российских клубов»

сегодня, 02:23

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказал своё мнение насчёт идеи о расширении Премьер-Лиги.

Однозначно считаю, что Премьер-Лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов. Подчёркиваю – российских! Для такой большой страны с великолепными стадионами это крайне важно и необходимо. Нужно вовлечь в систему профессионального футбола все регионы Российской Федерации. 

Давно говорю о том, что мы должны находиться в едином европейском календаре и соответствовать в том числе рекомендациям УЕФА, в которых сказано, что европейские чемпионаты в идеале должны иметь не меньше 18 и не больше 20 участников. В чемпионате Голландии выступают 18 клубов, хотя эта страна по размеру и населению – как один российский крупный регион. А у нас всё время пытаются изобрести велосипед, хотя его давно уже придумали.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   46 / 690
сегодня в 04:09
16 команд это уровень Норвегии, где население в 2 раза меньше чем в Москве. Саранск, Волгоград, Калининград при наличии стадионов международного уровня,просто обязаны иметь команду в высшем дивизионе.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   115 / 690
сегодня в 03:17
Задолбал он уже этой своей прикладной математикой.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   153 / 690
сегодня в 03:06
Предлагай тогда кого именно и кто потянет ПЛ..Взрослый человек,а реалий не видит.
parallels
parallels
   12 / 690
сегодня в 02:51
вот именно, что 18 команд, а не 17+спартак!
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