Газзаев: «РПЛ надо расширять как минимум до 18 российских клубов»

Экс-наставник ЦСКА и сборной России высказал своё мнение насчёт идеи о расширении Премьер-Лиги.

Однозначно считаю, что Премьер-Лигу надо расширять как минимум до 18 российских клубов. Подчёркиваю – российских! Для такой большой страны с великолепными стадионами это крайне важно и необходимо. Нужно вовлечь в систему профессионального футбола все регионы Российской Федерации.