Представители УЕФА посетят в Грозном матч «Ахмат» - «Краснодар»

сегодня, 13:05

Директор по безопасности УЕФА Желко Павлица посетит матч 1-го тура чемпионата России «Ахмат» - «Краснодар». Встреча пройдет 14 июля в Грозном и начнется в 21:30 мск. Об этом визите сообщил президент РФС Сергей Прядкин.

Руководитель безопасности УЕФА прилетит на эту игру еще раз посмотреть, как будет организован официальный матч в Грозном. Вчера мы попросили его приехать на эту игру, возможно, он возьмет еще какого-то представителя, чтобы окончательно поставить точку.