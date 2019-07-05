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Представители УЕФА посетят в Грозном матч «Ахмат» - «Краснодар»

сегодня, 13:05
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар14.07.2019 в 21:30 Не начался

Директор по безопасности УЕФА Желко Павлица посетит матч 1-го тура чемпионата России «Ахмат» - «Краснодар». Встреча пройдет 14 июля в Грозном и начнется в 21:30 мск. Об этом визите сообщил президент РФС Сергей Прядкин

Руководитель безопасности УЕФА прилетит на эту игру еще раз посмотреть, как будет организован официальный матч в Грозном. Вчера мы попросили его приехать на эту игру, возможно, он возьмет еще какого-то представителя, чтобы окончательно поставить точку.

Делегация совместной комиссии УЕФА, РФС и РПЛ в четверг прибыла в Чеченскую Республику для изучения возможности проведения в Чечне международных матчей под эгидой УЕФА.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   19 / 707
сегодня в 13:40
Главное – Рамзану микрофон не давать!
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   234 / 707
сегодня в 13:39
хотят выявить договорной матч.
Alpribas
Alpribas
   110 / 707
сегодня в 13:30
Главное, чтобы свиньи опять какую-нибудь гадость не устроили.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
   86 / 707
сегодня в 13:22
Интересная игра ожидается.Быков надо сразу за рога.)
FILL3289
FILL3289
   297 / 707
сегодня в 13:14
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