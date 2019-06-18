Карасев вошел в список арбитров УЕФА элитной категории на следующий сезон

сегодня, 17:42

Член судейского комитета РФС Леонид Калошин сообщил, что российский арбитр Сергей Карасев будет работать в элитной категории судей на соревнованиях под эгидой УЕФА в следующем сезоне.

Сергей Карасев включен в список элитной категории УЕФА . В первой категории будут Алексей Еськов и Сергей Иванов, во второй - Владислав Безбородов, Виталий Мешков, Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, в третьей - Владимир Москалев и Алексей Матюнин.

Напомним, что Карасев обслуживал матч Австралия - Перу на чемпионате мира-2018.