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Карасев вошел в список арбитров УЕФА элитной категории на следующий сезон

сегодня, 17:42

Член судейского комитета РФС Леонид Калошин сообщил, что российский арбитр Сергей Карасев будет работать в элитной категории судей на соревнованиях под эгидой УЕФА в следующем сезоне.

Сергей Карасев включен в список элитной категории УЕФА. В первой категории будут Алексей Еськов и Сергей Иванов, во второй - Владислав Безбородов, Виталий Мешков, Сергей Лапочкин и Кирилл Левников, в третьей - Владимир Москалев и Алексей Матюнин.

Напомним, что Карасев обслуживал матч Австралия - Перу на чемпионате мира-2018. 

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   299 / 719
сегодня в 18:33
Растёт Карась, наливается. Пора его на сковородку со сметаной.
EAGuar As
EAGuar As
   49 / 719
сегодня в 18:31
Карась молодец .
В РПЛ зарабатывает .
УЕФА платит .
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 719
сегодня в 18:10
Хоть один из федуновской когорты достиг высот. Остальные только на содержании у свиней. Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
   93 / 719
сегодня в 18:06
Кстати, Карасёв почти безошибочно судит международные матчи, а во внутреннем чемпионате начинает чудить.
Питер Ман
Питер Ман
   61 / 719
сегодня в 17:50
Элитный наемник Федуна
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   42 / 719
сегодня в 17:50
Благодарность. От кого не скажу,). И так давно известно).
FILL3286
FILL3286
   6 / 719
сегодня в 17:45
конский свистун!!
drug01
drug01
   91 / 719
сегодня в 17:44
Это похвально!!!!
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