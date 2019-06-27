УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии

сегодня, 17:26

УЕФА не будет разводить российские и грузинские команды при жеребьевке в квалификационных раундах и на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, несмотря на инцидент с антироссийскими лозунгами, произошедший в чемпионате Грузии.

Согласно решению исполнительного комитета УЕФА от 2014 года, команды из Грузии и России могут сыграть матч против друг друга. Изменение этого решения не планируется.

Ранее игроки «Локомотива» (Тбилиси), «Торпедо» (Кутаиси), и «Рустави» вышли на поле в чёрных футболках с надписями об оккупации Россией части Грузии.