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УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии

сегодня, 17:26

УЕФА не будет разводить российские и грузинские команды при жеребьевке в квалификационных раундах и на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, несмотря на инцидент с антироссийскими лозунгами, произошедший в чемпионате Грузии.

Согласно решению исполнительного комитета УЕФА от 2014 года, команды из Грузии и России могут сыграть матч против друг друга. Изменение этого решения не планируется.

 Ранее игроки «Локомотива» (Тбилиси), «Торпедо» (Кутаиси), и «Рустави» вышли на поле в чёрных футболках с надписями об оккупации Россией части Грузии. 

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Все комментарии
Palex
Palex
   371 / 661
сегодня в 18:31
Здравое решение.
LOpp
LOpp
   6 / 661
сегодня в 18:25
Лучше бы российские клубы разводили с испанскими, а то Зенит вечно от них по соплям получает.
Томик
Томик
   160 / 661
сегодня в 18:22
Да так с каждой эстонией ещё разведите. Смешно уже.
cska plus
cska plus
   2 / 661
сегодня в 18:22
Вероятность попадания 1 к 1000.
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   157 / 661
сегодня в 17:43
А нужно было бы.
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