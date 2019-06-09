К 2021 году может появиться дополнительная замена в футбольных матчах

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что к 2021 году может быть введено правило, допускающее дополнительные замены игрокам, перенесшим сотрясение мозга.

После ситуации с Вертонгеном я испугался, что что-то случится. Было ясно, что он плохо себя чувствует. Он мог умереть там.

У нас будут переговоры с ФИФА . Нужно внести поправку в правила. Это просто безумие. От такого можно умереть.