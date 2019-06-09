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К 2021 году может появиться дополнительная замена в футбольных матчах

сегодня, 13:39

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что к 2021 году может быть введено правило, допускающее дополнительные замены игрокам, перенесшим сотрясение мозга.

После ситуации с Вертонгеном я испугался, что что-то случится. Было ясно, что он плохо себя чувствует. Он мог умереть там. 

У нас будут переговоры с ФИФА. Нужно внести поправку в правила. Это просто безумие. От такого можно умереть. 

ФИФА также заинтересована в решении этой проблемы. Если что-то подобное случится, мы будем сожалеть об этом всю жизнь. 

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drug01
drug01
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сегодня в 14:14
Правила надо дополнять! Это правило!
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