Наби Кейта получил травму в матче за сборную Гвинеи

сегодня, 16:53

Полузащитник «Ливерпуля» травмировался в поединке за команду Гвинеи на Кубке Африки.

Кейта впервые за два месяца вышел в стартовом составе на игру против Нигерии, однако был заменен на 70-й минуте, так как почувствовал дискомфорт. При этом изначально участие футболиста в Кубке Африки было под вопросом из-за повреждения, полученного в игре за «Ливерпуль» 1 мая.

Ожидается, что Кейта почти наверняка пропустит поединок 3-го тура Кубка Африки против Бурунди. Чтобы Гвинея могла рассчитывать на продолжение борьбы, ей необходимо побеждать.