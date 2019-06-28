ГлавнаяНовости

Наби Кейта получил травму в матче за сборную Гвинеи

сегодня, 16:53

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта травмировался в поединке за команду Гвинеи на Кубке Африки.

Кейта впервые за два месяца вышел в стартовом составе на игру против Нигерии, однако был заменен на 70-й минуте, так как почувствовал дискомфорт. При этом изначально участие футболиста в Кубке Африки было под вопросом из-за повреждения, полученного в игре за «Ливерпуль» 1 мая. 

Ожидается, что Кейта почти наверняка пропустит поединок 3-го тура Кубка Африки против Бурунди. Чтобы Гвинея могла рассчитывать на продолжение борьбы, ей необходимо побеждать.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фарфан: «Травмы – часть футбола. Спасибо за поддержку. Я вернусь»
Вчера, 03:27 Комментарии9
Фарфану может потребоваться операция на колене
25 июня Комментарии2
Фарфан выбыл до конца Кубка Америки
24 июня Комментарии6
СлухиЛаксальт может пропустить остаток Кубка Америки
22 июня Комментарии0
Руэда: «Санчес получил травму. Надеюсь, он сыграет с Уругваем»
22 июня Комментарии4
21-летний нападающий сборной Нигерии перенес инфаркт
21 июня Комментарии12
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100