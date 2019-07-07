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Ловчев: «Поздравляю Юрия Сёмина! Уважуха ему»

сегодня, 10:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о матче за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» (2:3). 

Во время игры мне позвонил Александр Градский и спросил: «Как так получается, что Палыч, кого бы ни взял в команду, играет у него, как влитой? Тот же Живоглядов, например». А ответ простой. Сёмин — мудрый человек, и он разбирается не только в футболе, но и в психологии — по-человечески ведёт себя с футболистами. Во многом поэтому у «Локомотива» есть команда. 

Команда, которой я не вижу в том же «Спартаке». Взять Ломовицкого. Он, в отличие от Живоглядова в «Локо», не первый день в «Спартаке». Ну, покажи хоть что-то! Хоть каким-то действием выделись на поле… Нет. И так могу сказать не только про него. 

Вообще матч за Суперкубок удался. Он разогрел нас всех. Сейчас главные фавориты сезона — «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит». Они в приличной форме. И как ярок Азмун! Это был футбол приличного качества. В концовке обратил бы внимание на эпизод с Гилmерме, который не стал тянуть время, а бросил мяч своему игроку. Тут же стали предъявлять претензии вратарю, мол стоило потянуть время. А я бы попенял игроку, который принимал мяч, как деревянный. 

Футбол захватил всех — это важно. Забито много голов и матч развивался чрезвычайно интересно. Отметил Азмуна и, конечно, надо сказать несколько слов об Алексее Миранчуке. Он забил красивые и умные голы. Счастье, что есть такие игроки и у сборной, где братьям пора тоже по-настоящему раскрыться. 

Поздравляю Юрия Сёмина! Уважуха ему. Он всем показывает, в каком порядке, несмотря на то, что его не раз пытались выжать. А он делал и делает свое дело. Даже после такого межсезонья, когда действия руководства заставили его буквально взорваться.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   10 / 738
сегодня в 12:57
Я более точно сказал бы - Палыч уникум!
Надеюсь, т.Оля в этот раз не будет говорить , что в этом трофее есть и ее заслуга???
Байкал-38
Байкал-38 ответил Leha-ha50
   47 / 738
сегодня в 12:43
Палыч - МОНСТР в своем деле!!!
Я более точно сказал бы - Палыч уникум!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   101 / 738
сегодня в 11:45
Всё верно сказал и про Локо и про Спартак ,но Женя Ловчев начинает раздражать ! Мерзкий он какой-то ! Или ,просто , ему надо меньше ля-ля !
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 738
сегодня в 11:20
Палыч - МОНСТР в своем деле!!!
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
   584 / 738
сегодня в 10:54
СТРАШНО, КОГДА ВСЕ ВРЕМЯ НАМЕКАЮТ , ЧТО ПАЛЫЧ НЕ ТАК ДЕЛАЕТ , И ЧУТЬ ЧТО НАМЕКАЮТ НА СМЕНУ ТРЕНЕРА , ПОНЯТНО ЧТО ОН РУССКИЙ ТРЕНЕР , А РУССКИМ СЕЙЧАС ВЕЗДЕ ТЯЖЕЛОВАТО !
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
   584 / 738
сегодня в 10:50
НАШ ПАЛЫЧ , ВЕЛИКИЙ ! ЕМУ БЫ ФИЛАТОВА В ПРЕЗИДЕНТЫ КЛУБА , ДА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ВМЕСТЕ С МЕЩЕРЯКОВЫМ АТУ ,ТОЛКУ ОТ НИХ МИНИ , УМНЫЕ ЛИЦА И БОЛЬШЕ НИЧЕГО! ВСЕ ДЕРЖИТСЯ НА ПАЛЫЧЕ И ЕГО ПОМОШНИКАХ! В УКРЕПЛЕНИИ КОМАНДЫ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МАЛО ЧЕМ ПОМОГАЕТ, А В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ БЕЗ УКРЕПЛЕНИЯ БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО , НЕ ДАЙ БОГ ТРАВМА, НА ЗАМЕНУ НИКОГО!
cska plus
cska plus
   12 / 738
сегодня в 10:42
Жека рассказал нам на примере ломовицкого, что все хрющи бездарные.
EAGinLE
EAGinLE
   36 / 738
сегодня в 10:40
Удачи Семину .
борька
борька
   66 / 738
сегодня в 10:29
Забил Палыч три костыля в ржавую Газтрубяку!
Бваво ,Палыч!
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