Ловчев: «Поздравляю Юрия Сёмина! Уважуха ему»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о матче за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» (2:3).

Во время игры мне позвонил Александр Градский и спросил: «Как так получается, что Палыч, кого бы ни взял в команду, играет у него, как влитой? Тот же Живоглядов, например». А ответ простой. Сёмин — мудрый человек, и он разбирается не только в футболе, но и в психологии — по-человечески ведёт себя с футболистами. Во многом поэтому у «Локомотива» есть команда.

Команда, которой я не вижу в том же «Спартаке». Взять Ломовицкого. Он, в отличие от Живоглядова в «Локо», не первый день в «Спартаке». Ну, покажи хоть что-то! Хоть каким-то действием выделись на поле… Нет. И так могу сказать не только про него.

Вообще матч за Суперкубок удался. Он разогрел нас всех. Сейчас главные фавориты сезона — «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит». Они в приличной форме. И как ярок Азмун! Это был футбол приличного качества. В концовке обратил бы внимание на эпизод с Гилmерме, который не стал тянуть время, а бросил мяч своему игроку. Тут же стали предъявлять претензии вратарю, мол стоило потянуть время. А я бы попенял игроку, который принимал мяч, как деревянный.

Футбол захватил всех — это важно. Забито много голов и матч развивался чрезвычайно интересно. Отметил Азмуна и, конечно, надо сказать несколько слов об Алексее Миранчуке. Он забил красивые и умные голы. Счастье, что есть такие игроки и у сборной, где братьям пора тоже по-настоящему раскрыться.

Поздравляю Юрия Сёмина! Уважуха ему. Он всем показывает, в каком порядке, несмотря на то, что его не раз пытались выжать. А он делал и делает свое дело. Даже после такого межсезонья, когда действия руководства заставили его буквально взорваться.