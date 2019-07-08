«Лестер» оформил рекордный трансфер Тилеманса

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«Лестер» выкупил 22-летнего полузащитника у «Монако». Вторую половину минувшего сезона футболист провел в составе «лис» на правах аренды. C хавбеком заключен контракт на четыре сезона.

По информации transfermarkt, стоимость трансфера составила 45 млн евро, и таким образом Тилеманс стал самым дорогим приобретением в истории «Лестера».

В 13 матчах за «Лестер» Тилеманс забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. На его счету также 23 игры за сборную Бельгии, в том числе матчи на ЧМ -2018 в России.

Ранее Тилеманс предполагал, что вернется в «Монако».