«Лестер» оформил рекордный трансфер Тилеманса

«Лестер» выкупил 22-летнего полузащитника Юри Тилеманса у «Монако». Вторую половину минувшего сезона футболист провел в составе «лис» на правах аренды. C хавбеком заключен контракт на четыре сезона.
По информации transfermarkt, стоимость трансфера составила 45 млн евро, и таким образом Тилеманс стал самым дорогим приобретением в истории «Лестера».
В 13 матчах за «Лестер» Тилеманс забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. На его счету также 23 игры за сборную Бельгии, в том числе матчи на ЧМ-2018 в России.
Youri 💙 pic.twitter.com/LiRaqV7CyF— Leicester City (@LCFC) 8 июля 2019 г.
Ранее Тилеманс предполагал, что вернется в «Монако».
Ах, АПЛ..:)) Середняк отгрузил 45 лимонов, как само собой разумеющееся..:))
А Монако так и без штанов останется...
Ах, АПЛ..:)) Середняк отгрузил 45 лимонов, как само собой разумеющееся..:))
А Монако так и без штанов останется...