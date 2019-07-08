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«Лестер» оформил рекордный трансфер Тилеманса

сегодня, 19:32

«Лестер» выкупил 22-летнего полузащитника Юри Тилеманса у «Монако». Вторую половину минувшего сезона футболист провел в составе «лис» на правах аренды. C хавбеком заключен контракт на четыре сезона.

По информации transfermarkt, стоимость трансфера составила 45 млн евро, и таким образом Тилеманс стал самым дорогим приобретением в истории «Лестера».

В 13 матчах за «Лестер» Тилеманс забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. На его счету также 23 игры за сборную Бельгии, в том числе матчи на ЧМ-2018 в России.

Ранее Тилеманс предполагал, что вернется в «Монако». 

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Все комментарии
Rheinfall
Rheinfall
   321 / 734
сегодня в 20:29
браво че , Монако снова заработал деньжат
25процентный клоун
25процентный клоун
   1 / 734
сегодня в 20:23
В полтора раза больше чем прошлогодний худший трансфер вевропе
nikoladolgov
nikoladolgov
   324 / 734
сегодня в 20:12
Типичный британец !
ДАША Д
ДАША Д
   126 / 734
сегодня в 20:09
В два раза дороже через год продадут.
RMUKMU
RMUKMU
   70 / 734
сегодня в 20:05
После провала в Монако аренда в Лестере вдохнула в него новую жизнь. Так что всеми силами надо было выпрашивать трансфер. Теперь все довольны кроме Монако, которому играть некем.
Crooclin
Crooclin
сегодня в 20:05
Вот это действительно хорошая новость! Хорошая сказка с счастливым концом) Служи верой и правдой!
cska plus
cska plus
   15 / 734
сегодня в 19:46
Супер футболист, лисы не прогадали.
particular
particular
   3 / 734
сегодня в 19:45
Видно, пришёлся ко двору в лисьей норе..:))
Ах, АПЛ..:)) Середняк отгрузил 45 лимонов, как само собой разумеющееся..:))
А Монако так и без штанов останется...
dimagas1
dimagas1
   92 / 734
сегодня в 19:36
Через год-два уже на повышение за 100 уйдет.
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