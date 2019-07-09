Агент Линделефа: «Есть интерес со стороны большого клуба»

сегодня, 13:35

Хасан Четинкая, агент защитника «Манчестер Юнайтед» , сообщил, что к его подопечному есть интерес от гранда европейского футбола, не уточнив название команды.

Линделеф входит в сферу интересов большого клуба. Однако его будущее в руках «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что МЮ отказался продавать шведа в «Барселону».