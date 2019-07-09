Агент Линделефа: «Есть интерес со стороны большого клуба»

Хасан Четинкая, агент защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа, сообщил, что к его подопечному есть интерес от гранда европейского футбола, не уточнив название команды.
Линделеф входит в сферу интересов большого клуба. Однако его будущее в руках «Манчестер Юнайтед».
Сообщалось, что МЮ отказался продавать шведа в «Барселону».
В минувшем сезоне 24-летний футболист провел 30 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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А сейчас он в каком клубе? Как бы сейчас не обстояли дела , но МЮ топ-клуб!
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А сейчас он в каком клубе? Как бы сейчас не обстояли дела , но МЮ топ-клуб!