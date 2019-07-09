Гаврилов: «Легионерам до фени, кто будет капитаном»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал назначение защитника Георгия Джикии на должность капитана «красно-белых».
Не нам решать, достоин ли Джикия быть капитаном. Если его выбрали, значит, ему доверяют. В наши времена человек должен был быть достоин повязки не только по игровым качествам, но и по человеческим. Я Георгия практически не знаю. Пусть они в своем коллективе решают.
Выбор капитана - прерогатива Кононова. Но как отреагирует команда, мне сложно сказать. Тем же легионерам до фени, кто будет капитаном.
Даже заголовок громко об этом говорит.
Юрий Гаврилов: "Джикия – капитан "Спартака"? Коллектив должен все решать, а не один человек"
– Правильнее было провести голосование в команде или просто назначить, как это сделал Кононов?
– Во все времена именно команда выбирала капитана и его помощников. Человека три, как минимум, было. Коллектив должен все решать, а не один человек.
Даже заголовок громко об этом говорит.
Юрий Гаврилов: "Джикия – капитан "Спартака"? Коллектив должен все решать, а не один человек"
– Правильнее было провести голосование в команде или просто назначить, как это сделал Кононов?
– Во все времена именно команда выбирала капитана и его помощников. Человека три, как минимум, было. Коллектив должен все решать, а не один человек.
Как отрезал.Кремень.Мужик.
Другой бы...а он!!!
Или пускай эта Феня сама бы и назначала.
Как отрезал.Кремень.Мужик.
Другой бы...а он!!!
Или пускай эта Феня сама бы и назначала.
Гаврилов пупсов уважал ))
Гаврилов пупсов уважал ))