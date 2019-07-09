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Гаврилов: «Легионерам до фени, кто будет капитаном»

сегодня, 15:47

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов прокомментировал назначение защитника Георгия Джикии на должность капитана «красно-белых».

Не нам решать, достоин ли Джикия быть капитаном. Если его выбрали, значит, ему доверяют. В наши времена человек должен был быть достоин повязки не только по игровым качествам, но и по человеческим. Я Георгия практически не знаю. Пусть они в своем коллективе решают.

Выбор капитана - прерогатива Кононова. Но как отреагирует команда, мне сложно сказать. Тем же легионерам до фени, кто будет капитаном.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   687 / 745
сегодня в 16:31
Думаю господин Гаврилов понимает,что мнение Кононова полностью совпадает с мнением большинства болельщиков клуба, а разговор про "фени" легов это уж его отсебятина
Байкал-38
Байкал-38 ответил Faustello
   31 / 745
сегодня в 16:30
Не учи отца и баста!
Байкал-38
Байкал-38
   31 / 745
сегодня в 16:26
Из середины вырвали целый кусок из которого видно, что Гаврилов осуждает данное решение, а именно, то что решение сделал один Кононов!
Даже заголовок громко об этом говорит.

Юрий Гаврилов: "Джикия – капитан "Спартака"? Коллектив должен все решать, а не один человек"

– Правильнее было провести голосование в команде или просто назначить, как это сделал Кононов?

– Во все времена именно команда выбирала капитана и его помощников. Человека три, как минимум, было. Коллектив должен все решать, а не один человек.
Faustello
Faustello ответил сулейман шлагбаум 1
   6 / 745
сегодня в 16:26
Гаврилов был прекрасным игроком, прежде всего." Юмор" твой - на уровне третьеклассника.
Не учи отца и баста!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   40 / 745
сегодня в 16:22
Кононов не побоялся и назначил.
Как отрезал.Кремень.Мужик.
Другой бы...а он!!!
Или пускай эта Феня сама бы и назначала.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Faustello
   71 / 745
сегодня в 16:21
Гаврилов был прилежным свином Гаврилов пупсов уважал ))
Гаврилов был прекрасным игроком, прежде всего. " Юмор" твой - уровень третьеклассника.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Faustello
   71 / 745
сегодня в 16:19
Гаврилов был прилежным свином Гаврилов пупсов уважал ))
Гаврилов был прекрасным игроком, прежде всего." Юмор" твой - на уровне третьеклассника.
Faustello
Faustello
   6 / 745
сегодня в 16:04
Гаврилов был прилежным свином
Гаврилов пупсов уважал ))
Лакшери
Лакшери
   49 / 745
сегодня в 15:54
Скорее до финиковой пальмы , это ж спартак
6pbIH
6pbIH ответил Питер Ман
   530 / 745
сегодня в 15:51
Как можно было грузина сделать капитаном, когда грузия в очередной раз предала нас, на грузинском канале страшно оскорбили Путина в прямом эфире, а в его лице всю страну, а Федун получается это все одобряет?
Не приобщай политику, уважаемый!
Питер Ман
Питер Ман
   22 / 745
сегодня в 15:49
Как можно было грузина сделать капитаном, когда грузия в очередной раз предала нас, на грузинском канале страшно оскорбили Путина в прямом эфире, а в его лице всю страну, а Федун получается это все одобряет?
jilbar
jilbar
   74 / 745
сегодня в 15:48
В спартаке вообще всем до фени, там на первом месте интриги и склоки.
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