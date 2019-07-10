«Краснодар» пожелал Классону здоровья, футболист прооперирован

Получивший в июне серьёзную травму в матче за сборную Швеции атакующий полузащитник «Краснодара» прооперирован. Краснодарский клуб желает хавбеку скорейшего выздоровления.

Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив ФК «Краснодар» желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй. Виктор, мы ждём тебя и верим, что ты сможешь, преодолев все трудности, вернуться на поле ещё более сильным!