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«Краснодар» пожелал Классону здоровья, футболист прооперирован

сегодня, 13:21

Получивший в июне серьёзную травму в матче за сборную Швеции атакующий полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прооперирован. Краснодарский клуб желает хавбеку скорейшего выздоровления. 

Впереди у футболиста долгий и сложный процесс восстановления. Весь коллектив ФК «Краснодар» желает футболисту полного выздоровления и скорейшего возвращения в строй. Виктор, мы ждём тебя и верим, что ты сможешь, преодолев все трудности, вернуться на поле ещё более сильным!

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Groove000
Groove000 ответил Faustello
   225 / 729
сегодня в 15:12
Краснодар своих не бросает (про Павлика другая история). Светлый человек и отличный футболист. Здоровья Вите и скорейшего возвращения в строй. Любим, ждём!
Павлик сам клуб бросил своими действиями
Faustello
Faustello
   6 / 729
сегодня в 15:02
Краснодар своих не бросает (про Павлика другая история).
Светлый человек и отличный футболист.
Здоровья Вите и скорейшего возвращения в строй.
Любим, ждём!
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