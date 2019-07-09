Сборная России: «Черышев скоро вернется в строй»

Пресс-служба сборной России рассказала о сроках восстановления полузащитника национальной команды и «Валенсии» .

Отличные новости: Денис Черышев скоро вернется в строй! Об этом рассказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов: «Тренерский и медицинский штаб сборной России с Денисом на связи. Его восстановление проходит хорошо, контрольное МРТ показало значительную положительную динамику».

Пока Денис занимается по индивидуальной программе, но уже через 1-2 недели он приступит к тренировкам в общей группе.