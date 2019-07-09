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Сборная России: «Черышев скоро вернется в строй»

сегодня, 18:37

Пресс-служба сборной России рассказала о сроках восстановления полузащитника национальной команды и «Валенсии» Дениса Черышева.

Отличные новости: Денис Черышев скоро вернется в строй! Об этом рассказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов: «Тренерский и медицинский штаб сборной России с Денисом на связи. Его восстановление проходит хорошо, контрольное МРТ показало значительную положительную динамику».

Пока Денис занимается по индивидуальной программе, но уже через 1-2 недели он приступит к тренировкам в общей группе.

Напомним, Черышев пропустил концовку прошлого сезона в связи с травмой колена.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   15 / 739
сегодня в 19:18
Дениске здоровья, ждём на поле!
valt134
valt134
   90 / 739
сегодня в 18:47
Здоровья Денису!!!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   25 / 739
сегодня в 18:39
Лучший игрок сборной,здоровья
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