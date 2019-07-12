Мишаткин возглавил молодежную команду «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Максима Мишаткина главным тренером молодежной команды. Ранее специалист работал в Академии клуба с игроками 1995, 1998, 2001 и 2002 годов рождения.
Мишаткин рассказал о задачах команды.
Наша задача сделать так, чтобы у ребят горели глаза, когда они выходят на футбольное поле. Мы будем играть в правильный футбол с акцентом на атаку. Ребята должны понимать, что они играют за «Локомотив» – топ-клуб России. Мы с уважением относимся к своим соперникам, но парни должны понимать, что есть они и есть все остальные.
Кроме того, мы с тренерским штабом должны подвести ребят к переходу на следующие ступени – «Казанку» и основной состав. Нас ждет еще интереснейший турнир – Юношеская лига УЕФА. Именно в матчах с сильными соперниками происходит рост игроков и команды в целом. Мы никого не боимся и будем отталкиваться от своей игры. Пусть соперники боятся матчей с «Локомотивом»!
В тренерский штаб команды также вошли Вячеслав Даев и Андрей Саморуков. Начальником команды назначен Павел Утолин, ранее выполнявший эту функцию в «Казанке».
⚡️Максим Мишаткин возглавил молодёжную команду «Локомотива»!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 12 июля 2019 г.
До этого Максим Юрьевич долгое время работал в Академии клуба.
Первые слова наставника 👇🏼https://t.co/pI3xQlKuLx
Первый матч сезона #ЛокоРубин команда проведёт на «Сапсан Арене» 14 июля в 17:00 – вход свободный! pic.twitter.com/9BwvbU4eBu
Основная команды «Локомотива» тем временем готовится к старту сезона РПЛ.