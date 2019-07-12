Мишаткин возглавил молодежную команду «Локомотива»

«Локомотив» объявил о назначении Максима Мишаткина главным тренером молодежной команды. Ранее специалист работал в Академии клуба с игроками 1995, 1998, 2001 и 2002 годов рождения.

Мишаткин рассказал о задачах команды.

Наша задача сделать так, чтобы у ребят горели глаза, когда они выходят на футбольное поле. Мы будем играть в правильный футбол с акцентом на атаку. Ребята должны понимать, что они играют за «Локомотив» – топ-клуб России. Мы с уважением относимся к своим соперникам, но парни должны понимать, что есть они и есть все остальные.