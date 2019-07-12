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Мишаткин возглавил молодежную команду «Локомотива»

сегодня, 16:55

«Локомотив» объявил о назначении Максима Мишаткина главным тренером молодежной команды. Ранее специалист работал в Академии клуба с игроками 1995, 1998, 2001 и 2002 годов рождения.

Мишаткин рассказал о задачах команды.

Наша задача сделать так, чтобы у ребят горели глаза, когда они выходят на футбольное поле. Мы будем играть в правильный футбол с акцентом на атаку. Ребята должны понимать, что они играют за «Локомотив» – топ-клуб России. Мы с уважением относимся к своим соперникам, но парни должны понимать, что есть они и есть все остальные.

Кроме того, мы с тренерским штабом должны подвести ребят к переходу на следующие ступени – «Казанку» и основной состав. Нас ждет еще интереснейший турнир – Юношеская лига УЕФА. Именно в матчах с сильными соперниками происходит рост игроков и команды в целом. Мы никого не боимся и будем отталкиваться от своей игры. Пусть соперники боятся матчей с «Локомотивом»!

В тренерский штаб команды также вошли Вячеслав Даев и Андрей Саморуков. Начальником команды назначен Павел Утолин, ранее выполнявший эту функцию в «Казанке».

Основная команды «Локомотива» тем временем готовится к старту сезона РПЛ

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Zenit_84
Zenit_84
   98 / 739
сегодня в 17:14
Удачи с молодняком
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