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Левандовски: «Без трансферов „Баварии“ будет сложно бороться за титулы»

сегодня, 09:30

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски ждет от клуба громких трансферов этим летом.

Нехорошо, что у нас сейчас в команде мало профессиональных игроков, нам нужен более глубокий состав.

Надеюсь, что в ближайшее время что-то произойдет. Без трансферов будет трудно бороться за важные титулы, а в последние два года «Бавария» не делала больших трансферов.

Ранее «Бавария» подписала нападающего молодежной сборной Германии и «Штутгарта» Леона Дажаку.

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Все комментарии
Сливки общества
Сливки общества
   392 / 809
сегодня в 22:47
Еще один камень в огород руководства.
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Штиль
   111 / 809
сегодня в 13:13
Не надо путать с реалом барсои мю и тд
Bavaria_M
Bavaria_M
   111 / 809
сегодня в 13:12
Неужели он наконец то признал что не профи? Наконец-то, а то столько гона, надеюсь новый нап Джаку вытеснит полено из основы
Штиль
Штиль
   378 / 809
сегодня в 10:25
Ничего, раздербанят снова составы соперников по Бундеслиге и будут чемпионами.
Artuom
Artuom
   104 / 809
сегодня в 09:38
Мало профессиональных игроков))) 2/3 состава любители что ли?))
Хотя наверно это перевод такой, а имелось в виду мало топ игроков.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   158 / 809
сегодня в 09:38
Учитывая как усилилась Боруссия , и местный чемпионат будет тяжело выиграть
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