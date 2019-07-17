Левандовски: «Без трансферов „Баварии“ будет сложно бороться за титулы»

Нападающий «Баварии» ждет от клуба громких трансферов этим летом.

Нехорошо, что у нас сейчас в команде мало профессиональных игроков, нам нужен более глубокий состав.

Надеюсь, что в ближайшее время что-то произойдет. Без трансферов будет трудно бороться за важные титулы, а в последние два года «Бавария» не делала больших трансферов.