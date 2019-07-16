Эмери: «У нас очень хорошие игроки, есть молодежь, но нам нужно усиление»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о трансферных планах лондонского клуба.
Клуб работает над этим вопросом. Мы каждый день общаемся с руководством клуба. Я предпочитаю работать терпеливо и спокойно принимать решения.
У нас очень хорошие игроки, есть молодежь, но нам необходимо усиление.
Недавно сообщалось, что «Арсенал» интересуется нападающим «Гремио».
А покерфейс перед СМИ делать, оправдывать дармоедов, для тренера-это профессионализм
А покерфейс перед СМИ делать, оправдывать дармоедов, для тренера-это профессионализм
Что ж, обычные дела..."
Что ж, обычные дела..."