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Эмери: «У нас очень хорошие игроки, есть молодежь, но нам нужно усиление»

вчера, 16:42

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о трансферных планах лондонского клуба. 

Клуб работает над этим вопросом. Мы каждый день общаемся с руководством клуба. Я предпочитаю работать терпеливо и спокойно принимать решения. 

У нас очень хорошие игроки, есть молодежь, но нам необходимо усиление. 

Недавно сообщалось, что «Арсенал» интересуется нападающим «Гремио».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   141 / 794
вчера в 22:34
Всё как обычно, каждое межсезонье одни надежды
ARMENIAN
ARMENIAN
   316 / 794
вчера в 18:09
руководству плевать
Питер Ман
Питер Ман
   19 / 794
вчера в 17:54
Физрук тарасовский ноет, скоро вылетит из Арсенала
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
   393 / 794
вчера в 17:29
Эмери-то все равно на самом деле, ну будет он еще год говорить, что "Возил/Ржака - это важный игрок для команды", его никто не погонит, кто еще на безигрочье и безденежье пойдет, да и куда победителю "Ворксл" и "Днепров" идти))
Я ему сочувствую, зла не держу.
А покерфейс перед СМИ делать, оправдывать дармоедов, для тренера-это профессионализм
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
   12 / 794
вчера в 17:23
"Жаль подмога не пришла, подкрепленье не прислали, Что ж, обычные дела..."
Эмери-то все равно на самом деле, ну будет он еще год говорить, что "Возил/Ржака - это важный игрок для команды", его никто не погонит, кто еще на безигрочье и безденежье пойдет, да и куда победителю "Ворксл" и "Днепров" идти))
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   173 / 794
вчера в 17:13
Зря ушел из Севильи...
aNOOBis
aNOOBis
   393 / 794
вчера в 17:09
"Жаль подмога не пришла, подкрепленье не прислали,
Что ж, обычные дела..."
cska plus
cska plus
   7 / 794
вчера в 16:48
Усиление хочет любой тренер.
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