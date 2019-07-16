Эмери: «У нас очень хорошие игроки, есть молодежь, но нам нужно усиление»

Главный тренер «Арсенала» рассказал о трансферных планах лондонского клуба.

Клуб работает над этим вопросом. Мы каждый день общаемся с руководством клуба. Я предпочитаю работать терпеливо и спокойно принимать решения.

У нас очень хорошие игроки, есть молодежь, но нам необходимо усиление.