Де Лаурентис: «„Реал“ просто отдал Хамеса „Баварии“, а у нас просит 42 млн»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с полузащитником «Реала» . Неаполитанский клуб не может договориться со «сливочными» о цене за 28-летнего колумбийца.

Я не понимаю, почему «Баварии» Хамеса отдали просто так, а у нас просят 42 млн. Бюджет мюнхенцев втрое больше нашего.

Если бы Хамес мог перейти на правах аренды, никто бы не стал возражать, потому что в таком случае мы могли бы подписать ещё одного игрока.