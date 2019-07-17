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Де Лаурентис: «„Реал“ просто отдал Хамеса „Баварии“, а у нас просит 42 млн»

сегодня, 06:01

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом. Неаполитанский клуб не может договориться со «сливочными» о цене за 28-летнего колумбийца.

Я не понимаю, почему «Баварии» Хамеса отдали просто так, а у нас просят 42 млн. Бюджет мюнхенцев втрое больше нашего.

Если бы Хамес мог перейти на правах аренды, никто бы не стал возражать, потому что в таком случае мы могли бы подписать ещё одного игрока.

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Верещагин
Верещагин
   92 / 809
сегодня в 21:34
Опять наверное Ювентус виноват)
Bavaria_M
Bavaria_M
   111 / 809
сегодня в 13:32
Потому что Бавария может брать любого игрока по нужой цене, а вы дальше проводите лгбт парады с барсои и ливером
sir_Alex
sir_Alex
   22 / 809
сегодня в 11:03
Аурелио ‒ тот ещё жук!
Gelious
Gelious ответил Рауль и Зидан
   139 / 809
сегодня в 11:02
Я не могу понять , у Арсенала , Челси , МЮ лучше игроки что ли на этих позициях ? Почему они не пытаются его купить ? Ведь даже для ротации он будет не плох , тем более 42 Лямов это копейки для англ клубов
Арсенал без денег (там фанаты уже протесты выражают владельцу клуба), Челси с трансферным баном, а МЮ некуда впихивать. У них теперь перестройка с упором на молодежь.
Gelious
Gelious
   139 / 809
сегодня в 10:56
Совсем офигели эти неаполдитанцы. Сами требуют невероятные суммы за игроков, а потом ноют от ответок. И какая короткая память. Быстро ж забыли, как Реал предоставлял дешево своих хороших игроков.
jilbar
jilbar
   36 / 809
сегодня в 10:33
А Лаурентис что обиделся?
shlifen
shlifen ответил bsww
   338 / 809
сегодня в 10:05
Возможно действительно так, я нашел только статью Бильд (далеко не ЗеСан) - там вроде указывали по 5 в год за аренду и 35,2 за выкуп - но тут уж хз насколько всё было верно и открыто -
https :// m. sportbild. bild. de/ bundesliga/ vereine/ bayern-muenchen/ james-rodriguez-deal-real-madrid-fc-bayern-52512748. sportMobile. html

В любом случае, это вообще Де Лаурентиса касатся не должно, Реал имел полное право хоть за 1 евро его отдать, а для Наполи лупануть ценник хоть 100 лимонов, не зря же говорят "хозяин - барин" - но в Наполи неадекватный президент =))
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   158 / 809
сегодня в 09:25
Я не могу понять , у Арсенала , Челси , МЮ лучше игроки что ли на этих позициях ? Почему они не пытаются его купить ? Ведь даже для ротации он будет не плох , тем более 42 Лямов это копейки для англ клубов
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
   158 / 809
сегодня в 09:23
Это каким надо быть лицемером , просить за своих игроков больше 100 лямов, но при этом зажать 40 за игрока , который выше классом чем все его игрочки
Kuvan
Kuvan
   63 / 809
сегодня в 09:18
Это рынок, можно прошвырнуться.
bsww
bsww ответил shlifen
   703 / 809
сегодня в 08:42
Обычно я в шоке с цен которые Реал заламывает за игроков, но тут случай уникальный - Де Лаурентис натурально офигел. 40-50 лимонов вполне хорошая цена за Хамеса. Да и Реал не обязан решать проблемы Наполи с составом ("если бы он перешёл по аренде...мы бы купили ещё игрока). Надеюсь Атлеты теперь спокойно его выкупят и все, кроме кинопродюссера будут довольны... =)) P. S. Кстати насколько я помню, Баварцам его не просто так отдали - 10 лимонов за два года, кажись...
Там на два года аренда была и 20 млн евро. А как шла оплата не помню, или по 20 млн за каждый сезон или за 20 на два сезона. НО ТОЧНО 20 млн, а не 10 млн
добавлено, да и право выкупа было у баварцев с учётом платы за "аренду" в районе 60-80 млн евро
3ton
3ton
   426 / 809
сегодня в 08:25
Тупо 80 млн стоит сломать человеку карьеру.
Купить и гонять по арендам .
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответил Klaksvikar Itrottarselag
   179 / 809
сегодня в 08:09
Де Лаурентис принялся в наглую клянчить.
давно подозревал,что у него цыганские корни.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   179 / 809
сегодня в 08:06
Реал - Предатель, баварцам просто так дал,а с нас денег требует. вокруг нас сплошные предатели и поэтому мы не можем выиграть ЛЧ и Скудетто. Все против нас,даже Сарри нас предал. И стадион у нас самый старый,потому что никто не хочет скинуться и помочь нам,ну ведь могли бы 19 команд Донатнуть,сами бы играли на отличном стадионе.
ДСА
ДСА
   135 / 809
сегодня в 07:51
Президент Наполи постоянно ничего не понимает.
Incredulous
Incredulous
   91 / 809
сегодня в 07:42
Странный какой-то это Де Лаурентис, рассуждает как десятилетний ребенок: почему Петя дал Васе откусить яблоко два раза, а мне один. Реал поступает со своим игроком так, как считает нужным, и никого не принуждает насильно его покупать. При этом цену на Хамеса поставили более чем адекватную, и если Наполи эта цена не устраивает, то я уверен, что найдется не один клуб, который без разговоров заберет колумбийца. И почему Реал должно вообще волновать бюджет Наполи и ситуация в команде? Вот игрок, вот цена на него, хотите покупайте, не хотите - не покупайте.
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 07:17
посредством жалоб бизнес вести не получится !
Mangur
Mangur
   589 / 809
сегодня в 06:55
Непонятно.Да и фиг с ними.
shlifen
shlifen
   338 / 809
сегодня в 06:52
Обычно я в шоке с цен которые Реал заламывает за игроков, но тут случай уникальный - Де Лаурентис натурально офигел. 40-50 лимонов вполне хорошая цена за Хамеса. Да и Реал не обязан решать проблемы Наполи с составом ("если бы он перешёл по аренде...мы бы купили ещё игрока). Надеюсь Атлеты теперь спокойно его выкупят и все, кроме кинопродюссера будут довольны... =))

P. S. Кстати насколько я помню, Баварцам его не просто так отдали - 10 лимонов за два года, кажись...
STVA 1
STVA 1
   81 / 809
сегодня в 06:28
Не нравится , не ешь !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 809
сегодня в 06:23
Де Лаурентис принялся в наглую клянчить.
lawr19730
lawr19730
   297 / 809
сегодня в 06:22
Старый неаполитанский нытик достал. Да разорись ты уже на нормального игрока. Не все тебе на свои брёвна заоблачные ценники вешать, иногда и самому надо платить.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   150 / 809
сегодня в 06:08
Потому,что когда Реал отдавал Хамеса в аренду Баварии(не бесплатно кстати),игрок был моложе и Реал рассчитывал не продать игрока,а дать игровую практику и вернуть.В настоящее же время Хамес больше не интересен Реалу,т.к. он перестал прогрессировать.Поэтому Реал хочет окончательно продать игрока и цена очень гуманна
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 809
сегодня в 06:07
Не хотите, не берите!!!
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