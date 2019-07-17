Де Лаурентис: «„Реал“ просто отдал Хамеса „Баварии“, а у нас просит 42 млн»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом. Неаполитанский клуб не может договориться со «сливочными» о цене за 28-летнего колумбийца.
Я не понимаю, почему «Баварии» Хамеса отдали просто так, а у нас просят 42 млн. Бюджет мюнхенцев втрое больше нашего.
Если бы Хамес мог перейти на правах аренды, никто бы не стал возражать, потому что в таком случае мы могли бы подписать ещё одного игрока.
https :// m. sportbild. bild. de/ bundesliga/ vereine/ bayern-muenchen/ james-rodriguez-deal-real-madrid-fc-bayern-52512748. sportMobile. html
В любом случае, это вообще Де Лаурентиса касатся не должно, Реал имел полное право хоть за 1 евро его отдать, а для Наполи лупануть ценник хоть 100 лимонов, не зря же говорят "хозяин - барин" - но в Наполи неадекватный президент =))
https :// m. sportbild. bild. de/ bundesliga/ vereine/ bayern-muenchen/ james-rodriguez-deal-real-madrid-fc-bayern-52512748. sportMobile. html
В любом случае, это вообще Де Лаурентиса касатся не должно, Реал имел полное право хоть за 1 евро его отдать, а для Наполи лупануть ценник хоть 100 лимонов, не зря же говорят "хозяин - барин" - но в Наполи неадекватный президент =))
добавлено, да и право выкупа было у баварцев с учётом платы за "аренду" в районе 60-80 млн евро
добавлено, да и право выкупа было у баварцев с учётом платы за "аренду" в районе 60-80 млн евро
Купить и гонять по арендам .
Купить и гонять по арендам .
P. S. Кстати насколько я помню, Баварцам его не просто так отдали - 10 лимонов за два года, кажись...
P. S. Кстати насколько я помню, Баварцам его не просто так отдали - 10 лимонов за два года, кажись...