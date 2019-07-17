Сульшер: «Я рассчитываю на Санчеса, но не могу кормить его с ложечки»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос о будущем нападающего Алексиса Санчеса в МЮ.
— Рассчитываете ли вы в этом сезоне на Алексиса Санчеса?
— Да, на данный момент рассчитываю.
— Вы считаете, что он сможет вернуть свою лучшую форму?
— Я должен помогать игрокам, но не могу кормить их с ложечки. Они должны сами использовать свои шансы.
Алексис – игрок качественный, он показал это на Кубке Америки. Затем получил травму. Не думаю, что она слишком серьёзна, и надеюсь, что вскоре он будет готов, чтобы немного поиграть в футбол перед началом сезона.
Сульшер также выразил надежду на то, что голкипер МЮ Давид Де Хеа продлит контракт с «красными дьяволами».