Сульшер: «Я рассчитываю на Санчеса, но не могу кормить его с ложечки»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос о будущем нападающего в МЮ .

— Рассчитываете ли вы в этом сезоне на Алексиса Санчеса?

— Да, на данный момент рассчитываю.

— Вы считаете, что он сможет вернуть свою лучшую форму?

— Я должен помогать игрокам, но не могу кормить их с ложечки. Они должны сами использовать свои шансы.

Алексис – игрок качественный, он показал это на Кубке Америки. Затем получил травму. Не думаю, что она слишком серьёзна, и надеюсь, что вскоре он будет готов, чтобы немного поиграть в футбол перед началом сезона.