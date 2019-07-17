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Сульшер: «Я рассчитываю на Санчеса, но не могу кормить его с ложечки»

сегодня, 06:39

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос о будущем нападающего Алексиса Санчеса в МЮ.

— Рассчитываете ли вы в этом сезоне на Алексиса Санчеса?

— Да, на данный момент рассчитываю.

— Вы считаете, что он сможет вернуть свою лучшую форму?

— Я должен помогать игрокам, но не могу кормить их с ложечки. Они должны сами использовать свои шансы.

Алексис – игрок качественный, он показал это на Кубке Америки. Затем получил травму. Не думаю, что она слишком серьёзна, и надеюсь, что вскоре он будет готов, чтобы немного поиграть в футбол перед началом сезона.

Сульшер также выразил надежду на то, что голкипер МЮ Давид Де Хеа продлит контракт с «красными дьяволами».

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   387 / 809
сегодня в 12:38
Ну как дети
Jerry-G
Jerry-G ответил Владимир Ушаков
   794 / 809
сегодня в 11:00
Эх продать бы его в Китай
и не мечтай)
RMUKMU
RMUKMU
   251 / 809
сегодня в 09:42
Кубок Америки, Кубок Америки, Кубок Мира, Кубок Америки. Сколько уже лет Санчес летом нормально не отдыхает и пропускает предсезонку! Ещё и травмы добавляются.
Evilhuman
Evilhuman
   49 / 809
сегодня в 09:12
Главное чтобы Санчес ещё один сезон пешком не отходил
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   179 / 809
сегодня в 08:21
Поль и Санчес это два великих лентяя в составе МЮ,которых ещё кормят с ложечки и получают большую зарплату. Жозэ всё сделал,что бы окончательно финансово угробить МЮ. САФ воспитывал и продавал,а португал купил - не понравилось в шкаф. ни одного толкового трансфера,а потом и ещё компенсацию забрал - обчистил евреев,как лондонских,так и манчестерских.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 809
сегодня в 08:13
Оле предпочитает кормить с ложечки Поля.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   148 / 809
сегодня в 07:45
Эх продать бы его в Китай
112910415
112910415
   51 / 809
сегодня в 07:16
почему бы не покормить, если для дела надо ?
Байкал-38
Байкал-38
   38 / 809
сегодня в 06:56
От него толку как от козла молока.
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