Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему видит в Поле Погба лидера команды.
Поль – фантастический игрок и человек. Он всегда был настоящим профессионалом.
Когда я работал в «Мольде», то говорил: «Если в твоём составе есть Погба, ты строишь команду вокруг него». Сейчас я бы сказал то же самое.
Болельщики «Манчестер Юнайтед» понимают футбол команды. Мы знаем, что некоторые из них критиковали Поля, но большая часть людей любит его.
Достичь успеха вместе с МЮ – лучшее чувство, которое можно испытать в этом клубе. Игроки, которые, быть может, хотят сейчас покинуть клуб, не были здесь, когда МЮ добивался успеха. Надеюсь, они хотят стать частью этого. Я – хочу.
Ранее появилась информация о том, что МЮ будет рассматривать предложения по Погба только до 8 августа.
Клопп : "А если у тебя нет Погбы, то выигрываешь ЛЧ"
Клопп : "А если у тебя нет Погбы, то выигрываешь ЛЧ"
считаю,что Реал самое отличное место для трансфера и деньги есть и перевоспитать имеют шанс.
считаю,что Реал самое отличное место для трансфера и деньги есть и перевоспитать имеют шанс.