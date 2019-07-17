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Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»

сегодня, 07:50

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер по-прежнему видит в Поле Погба лидера команды.

Поль – фантастический игрок и человек. Он всегда был настоящим профессионалом. 

Когда я работал в «Мольде», то говорил: «Если в твоём составе есть Погба, ты строишь команду вокруг него». Сейчас я бы сказал то же самое.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» понимают футбол команды. Мы знаем, что некоторые из них критиковали Поля, но большая часть людей любит его.

Достичь успеха вместе с МЮ – лучшее чувство, которое можно испытать в этом клубе. Игроки, которые, быть может, хотят сейчас покинуть клуб, не были здесь, когда МЮ добивался успеха. Надеюсь, они хотят стать частью этого. Я – хочу.

Ранее появилась информация о том, что МЮ будет рассматривать предложения по Погба только до 8 августа.

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Все комментарии
peleneym
peleneym
сегодня в 17:02
Вокруг или вместе с Погба ничего не добьёшся. А вот без него может что-то получиться. Не знаю кем и зачем раскрученный; абсолютно пустое место.
Bavaria_M
Bavaria_M
   111 / 809
сегодня в 13:23
И по этому вы почти вылетели в шип, строи дальше, во круг пустышки, и все рады будут видить вас в шипе, фаны мю разбираются в футболе? То то спорили и всех поливали, кто говорил правду про пугбуна и его любовника макаку, так что эт сомнительно, удачи в шипе физрук
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 11:57
Насильно мил не будешь. Пусть катится. За его цену можно 3-х мастеровитых игроков купить во все линии.
Carradona
Carradona
сегодня в 11:33
Современный футбол не строит игру вокруг одного игрока, это уже не работает.
This is BarCa
This is BarCa ответил Jeck Denielse
   540 / 809
сегодня в 11:18
Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него» Клопп : "А если у тебя нет Погбы, то выигрываешь ЛЧ"
4 года не было Погбы, а ЛЧ только 1. Треск...
Kuvan
Kuvan
   63 / 809
сегодня в 10:21
Пока нет ни Погбы, ни команды.
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 09:33
Но не хочет игрок играть за МЮ, продайте его!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   74 / 809
сегодня в 09:28
Сульшер заложник обстоятельств. Он может и сам рад бы избавиться от Поля, хотя бы ради определенности, но вслух пока вынужден молоть всякую лебезливую чушь.
Evilhuman
Evilhuman
   49 / 809
сегодня в 09:10
Строить команду вокруг игрока, который мечтает свалить, мда, сомнительный вариант, не понимаю я этого или мы чего-то не знаем
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   15 / 809
сегодня в 08:29
Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»
Клопп : "А если у тебя нет Погбы, то выигрываешь ЛЧ"
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   179 / 809
сегодня в 08:16
Сульшер такой смешной.... ему надо найти срочно Моуриньо и продать ему этого гламурика. А вообще это был слоган Юве - построить игру возле Погбы и спихнуть его какому нибудь богачу.таким образом получить сверхзашкаливающую прибыль. Жозэ вообще страшный шопоголик,всё что блестит - всё покупает. Мы продали пустышку,единственное где он ещё может заиграть это в ПСЖ,там пахать сильно не надо. После МЮ этот игрок становится малоинтересным,дороже 80 евро навряд ли кто реально купит,ну разве что Зидан выручит соотечественника.
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   558 / 809
сегодня в 08:05
Да отпустите его уже и отрабатывайте план Б, а то и у Вас времени не будет.
-Иван Калита-
-Иван Калита-
   793 / 809
сегодня в 08:03
а сам поди думает как его сплавить подороже), чёт он манкам не слишком то помог даже в ЛЧ попасть)
Байкал-38
Байкал-38
   38 / 809
сегодня в 08:01
А он если ему, что то не нравится, перестаёт играть и сплавляет тренера.
Ладожский
Ладожский
   37 / 809
сегодня в 08:00
А если его скоро не будет?
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   463 / 809
сегодня в 08:00
нахваливает парня,что бы подороже впарить. если же действительно Сульшер выбрал такую стратегию,то боюсь,что в ЛЕ смогут не попасть.Зидан пожалуй единственный кто имеет шанс ему вправить мозг. В принципе и Клопп мог бы из него сделать конфетку,но пожалуй немцу проще будет научить слона играть в футбол,чем тратить время на капризы и прихоти афро-француза.
считаю,что Реал самое отличное место для трансфера и деньги есть и перевоспитать имеют шанс.
cska plus
cska plus
   10 / 809
сегодня в 07:59
Зулус игнорирует МЮ а Сульшер собирается строить команду вокруг него.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
   148 / 809
сегодня в 07:53
Если он будет пахать и не отбывать номер
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