Сульшер: «Если у тебя есть Погба, ты строишь команду вокруг него»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» по-прежнему видит в лидера команды.

Поль – фантастический игрок и человек. Он всегда был настоящим профессионалом.

Когда я работал в «Мольде», то говорил: «Если в твоём составе есть Погба, ты строишь команду вокруг него». Сейчас я бы сказал то же самое.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» понимают футбол команды. Мы знаем, что некоторые из них критиковали Поля, но большая часть людей любит его.