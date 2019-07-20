Сарри хочет поставить Роналду на новую позицию на поле

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о позиции на поле форварда команды Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду выиграл всё на индивидуальном и коллективном уровнях, когда играл слева в атаке. Наше первое намерение состоит в том, чтобы он начал на этой позиции. Но, учитывая его качества, не будет проблемой сместить его на 10 метров.
Напомним, что недавно Сарри погостил на яхте Роналду, когда тот находился в отпуске.
как с Роналду в атаке он везде хорош, класс не пропьешь
как с Роналду в атаке он везде хорош, класс не пропьешь
Там от его пользы больше ,иногда и с офсайда забьет
Там от его пользы больше ,иногда и с офсайда забьет
Кто такой Сарри и Роналду или Месси? когда говорят Иконы плебеи умолкают.
Кто такой Сарри и Роналду или Месси? когда говорят Иконы плебеи умолкают.