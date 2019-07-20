Сарри хочет поставить Роналду на новую позицию на поле

Главный тренер «Ювентуса» рассказал о позиции на поле форварда команды .

Криштиану Роналду выиграл всё на индивидуальном и коллективном уровнях, когда играл слева в атаке. Наше первое намерение состоит в том, чтобы он начал на этой позиции. Но, учитывая его качества, не будет проблемой сместить его на 10 метров.