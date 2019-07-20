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Сарри хочет поставить Роналду на новую позицию на поле

сегодня, 14:30

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о позиции на поле форварда команды Криштиану Роналду.

Криштиану Роналду выиграл всё на индивидуальном и коллективном уровнях, когда играл слева в атаке. Наше первое намерение состоит в том, чтобы он начал на этой позиции. Но, учитывая его качества, не будет проблемой сместить его на 10 метров.

Напомним, что недавно Сарри погостил на яхте Роналду, когда тот находился в отпуске. 

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   124 / 790
сегодня в 18:46
Криштиану как центр уже пробовали в Реале, посмотрим что будет в Юве.
da da da
da da da
   291 / 790
сегодня в 18:43
да куда не поставь больше Квальяреллы он уже не забьет.
juvenale
juvenale ответил Тага Дага
   125 / 790
сегодня в 18:34
Топи дальше за петуха.....
    Тага Дага
    Тага Дага ответил juvenale
       217 / 790
    сегодня в 18:26
    Топи дальше за петуха.....
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 790
    сегодня в 17:32
    На 10 метров за боковую линию, короче на скамейку!!!
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       44 / 790
    сегодня в 17:11
    моё мнение Канте везде в центре справляется, он шикарен, наверное лучший центральный полузащитник, со времен джерарда и лэмпарда
    как с Роналду в атаке он везде хорош, класс не пропьешь
    Romeo 777
    Romeo 777
       437 / 790
    сегодня в 16:53
    Началось...одного из лучших опорников мира Канте отправил в атаку, а Роналду в Юве по идее должен пихнуть куда нибудь в центр поля.
    juvenale
    juvenale ответил Тага Дага
       125 / 790
    сегодня в 16:37
    Он там не нужен...в пустые может забить кто угодно, а Манджукич не хуже играет головой.
    тебя не спросили,следи лучше за гномом
    juvenale
    juvenale
       125 / 790
    сегодня в 16:36
    Его место слева,в центре уже пробовали и ничего хорошего не получилось
    Garrincha58
    Garrincha58
       209 / 790
    сегодня в 16:14
    всё началось, Сарри скоро выгонят он в Челси с этого начинал и все видели чем закончилось
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       265 / 790
    сегодня в 15:51
    пускай команда играет как хочет, а Роналду как может, 30% успеха команды зависит от него :(
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       137 / 790
    сегодня в 15:42
    По ходу Рон сам находит себе позицию, ему только свободное место оставь, поле он видит на отлично
    3ton
    3ton
       648 / 790
    сегодня в 15:20
    Позиция на поле роналду одна - точка
    Там от его пользы больше ,иногда и с офсайда забьет
    Тага Дага
    Тага Дага
       217 / 790
    сегодня в 15:19
    Он там не нужен...в пустые может забить кто угодно, а Манджукич не хуже играет головой.
    Букмекер920
    Букмекер920
       463 / 790
    сегодня в 15:11
    Сарри фантазер какой-то, зачем-то навязывает футболистам новые, неудобные для них позиции, провал с Канте его ничему не научил.
    drug01
    drug01
       129 / 790
    сегодня в 14:58
    .... Если только в ворота?
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил ДАША Д
       335 / 790
    сегодня в 14:57
    Как Роналду захочет, так и будет
    Роналду сказал какие сигареты будет курить Сарри и это электронные.
    Кто такой Сарри и Роналду или Месси? когда говорят Иконы плебеи умолкают.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       335 / 790
    сегодня в 14:55
    самое главное,смещение на 10 метров(не понятно куда) это уже новая позиция,хотя в блокноте может и новая.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       335 / 790
    сегодня в 14:53
    Сарри хорошенько покурил и потом уже вкурил,где будет играть Роналду и это произошло на яхте.
    ДАША Д
    ДАША Д
       162 / 790
    сегодня в 14:35
    Как Роналду захочет, так и будет
    Капитан Врунгель
    Капитан Врунгель
       17 / 790
    сегодня в 14:34
    Не на 10, а на 100 - в ворота.
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