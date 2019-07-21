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РПЛ выступила с обращением по поводу избиения фанатов «Спартака»

сегодня, 10:33
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РПЛ выступила с официальным заявлением по поводу инцидента с избиением фанатов, который произошел после матча 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» (2:2).

По материалам предварительной проверки, проведенной РПЛ, установлено, что все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме, стюарды и сотрудники МВД были корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника, о чем свидетельствуют сообщения болельщиков в сети Интернет.

Вместе с тем в ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов. После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции.

По данным мэрии Ростова по ст. 20.31 ч.3 задержан 1 человек, по 20.31 ч.1 — 7 человек. За медицинской помощью обратился 1 человек.

РПЛ призывает всех болельщиков поддерживать свои команды цивилизованно и в рамках правил.

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Все комментарии
Qwеrty
Qwеrty
   66 / 788
сегодня в 12:44
спецоперация по поимке и избиению активных тарасовских проносчиков
Columb
Columb
   212 / 788
сегодня в 12:41
ОМОН наконец-то проявил всю строгость к свиным хулиганам.
Nikola45
Nikola45
   103 / 788
сегодня в 12:38
Не раз наблюдал как себя ведут Тарасята на трибунах! Этот беспредел нужно заканчивать!
Стадион это территория РОСИИ! И отвечать обязаны по законам Российской Федерации!
Открывать уголовные дела! Сидел с ребенком которому всего 8 лет, чего ему только не показывали эти ..... якобы болельщики!
Закон должен быть один для всех!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 788
сегодня в 12:34
Свиньи ведут себя по свински, чему удивляться?
Ладожский
Ладожский
   43 / 788
сегодня в 12:32
Когда РФС извинится перед миллионами зрителей за обманутый футбол с участием спартака и купленных им судей?
112910415
112910415
   40 / 788
сегодня в 12:30
изучить вопрос по теме адекватности действий !
Паровозов
Паровозов
   274 / 788
сегодня в 12:27
Били, бьют и будут бить.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   337 / 788
сегодня в 12:27
ну сейчас начнут мусолить "очень важную тему"
Статья за статьей, поди, полетит
SHMEL
SHMEL
   89 / 788
сегодня в 12:24
Свинское поведение порождает беспорядки и хаос.
Армейская душа
Армейская душа
   115 / 788
сегодня в 12:21
90% спартачей - это околофутбольщики, на футбол им плевать
FROLL 001
FROLL 001
   6 / 788
сегодня в 12:21
Лучше бы выступила против свинского судения. Гыгыгы
beefs
beefs
   106 / 788
сегодня в 12:09
Наконец то, молодцы ростовские ОМОНовцы, давно нужно с было разобраться с фаеристами...
spartach091
spartach091
   100 / 788
сегодня в 12:07
Омон как сила устрашения, и детей бьют, и женщин со стариками. Хорошо путиноид прикормил их
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 788
сегодня в 11:58
Это быдло надо не только после матча отлавливать, но и запрещать вообще спортивные мероприятие посещать, вплоть до ограничении в свободы.
Верещагин
Верещагин
   51 / 788
сегодня в 11:52
А я думаю куда Фил пропал))
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил Бутсы
   451 / 788
сегодня в 11:46
Скорее с деревенским душком - последний гол был из офсайда.
Ну вот и вернулась справедливость, после матча с Сочи.
RIR68
RIR68 ответил LOpp
   129 / 788
сегодня в 11:45
Скоты!
я бы сказал конкретнее. свиньи!!!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   55 / 788
сегодня в 11:40
Надо таких в виде наказания заставить подметать после матча арену и выносить мусор.
Aris
Aris
   462 / 788
сегодня в 11:39
Совершается политическое преступление и насилие, а они сидят в стороне! Пора уже и Суды СПЧ привлекать! Страсбург ждет!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   55 / 788
сегодня в 11:37
Пронесли файеры все таки черти.
RamonCSKA
RamonCSKA
   49 / 788
сегодня в 11:16
лучше бы как в США в Млс делали официальное пиротехническое шоу за воротами, после Гола
а не болельщики с файерами в задних проходах
mihaluch
mihaluch
   78 / 788
сегодня в 11:09
Бездействие полиции приводит вот к таким инцидентам.Закрыть доступ на стадион надо было в своё время самым активным хулиганам и такого быне случилось.
VIPded
VIPded
   39 / 788
сегодня в 11:04
Слава ростовскому ОМОНу!!! Позор свиньям-хулиганам!!!
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил Бутсы
   22 / 788
сегодня в 11:04
Скорее с деревенским душком - последний гол был из офсайда.
это ряженый ростовчанин,ты почитай его посты,он везде только Спартак обсуждает и комментирует))))
Бутсы
Бутсы ответил _Философ_
   25 / 788
сегодня в 11:02
А РПЛ не хочет выступить по поводу судей с мясным душком?
Скорее с деревенским душком - последний гол был из офсайда.
13 RUS
13 RUS
   172 / 788
сегодня в 10:58
И как не стыдно свиньям не пойму
АИМ БОТ
АИМ БОТ
   211 / 788
сегодня в 10:56
Кто о чем,а кони с проектом о судьях) Смешно.
Николай к
Николай к
   701 / 788
сегодня в 10:56
Получите пи...й за ваши деньги.
Атмосфера праздника как ни как.
МКС
МКС
   86 / 788
сегодня в 10:51
О как)))

Ждем подобных правильных действий

Представителей законности на матчах газ проекта

Иначе - это все звездешь
Пепс
Пепс
   188 / 788
сегодня в 10:51
Короче вели себя просто по свински и огребли люлей....
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