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«Ростов» обрушился с критикой на Мирзова и «Арсенал»

вчера, 16:31

«Ростов» выступил с официальным заявлением относительно трансфера Резиуана Мирзова в «Спартак».

Прошлый сезон Мирзов провел в аренде в «Арсенале».

Клуб ознакомился с интервью спортивного директора ФК «Арсенал» Андрея Рудакова. Оно вызвало у нас недоумение, так как в нем функционер с сожалением говорит о том, что Мирзов выбрал «Спартак», а не «Арсенал», несмотря на договорённости между тульским клубом и самим игроком. Мы напоминаем господину Рудакову, который, к слову, в своем интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьёзные санкции. На момент переговоров между Мирзовым и «Арсеналом» у данного игрока был действующий контракт с «Ростовом». При этом «Ростов» не давал согласия «Арсеналу» на переговоры с Мирзовым. В связи с этим ФК «Ростов» оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав (пункт 1.2. статья 17 Регламента РФС по статусам переходов – клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом). Этот поступок не красит «Арсенал» и Резиуана Мирзова.

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Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   223 / 796
вчера в 23:17
...О КАК !
minai
minai
   197 / 796
вчера в 23:10
От Ростова тухлятинкой несёт. Не ожидал.
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 796
вчера в 21:36
Обпятерть Ростов хочется .
Их игрок стоивший всего-то 800 тысяч .. . После сезона в Туле продали за 4 ляма .... В пять !!!! раз дороже. И кто после этого Ростов ., раз уж на Арсенал наехали ?
Absinthe5
Absinthe5
   8 / 796
вчера в 20:17
Симпатий к Арсеналу стало меньше. Но Мирзов в Сельмаше и не нужен. Левый вингер у нас Хорик, который полностью отдается игре. Есть еще добротный Зуев. Резван сидел бы на замене)
EAGinLE
EAGinLE ответил ЮЗИК
   35 / 796
вчера в 19:58
Во втором туре Ростов со Спартаком играет , а в третьем с нами .
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 796
вчера в 19:57
Ещё раз .
Ждём Ростов в Туле 28 июля .
ЮЗИК
ЮЗИК
   159 / 796
вчера в 19:45
Перед матчем обстановку нагнетают
EAGinLE
EAGinLE ответил EAGinLE
   35 / 796
вчера в 19:16
Вот это Санта-Барбара вокруг перехода Мирзова началась .
Краткое содержание предыдущих серий ..... 😋😍🤩
Мирзов играл в Туле на правах аренды от Ростова .
Играл хорошо , но аренда закончилась .
Мирзов вернулся в Ростов , но не видя перспектив для себя отказался с ними тренироваться , в Тулу хотел вернуться .
У Тулы денег не хватило и его купил Спартак .
Ростов решил наехать на Мирзова (как ты посмел с Ростовом не тренироваться ?) , но одумался ( итить его так и выгодную сделку могут отменить ) .
И решил Ростов обвинить во всем Арсенал .
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   33 / 796
вчера в 19:10
Петушки тут уже кукарекают, а значит сто пудово Федун замешан хыыы
Egorium
Egorium
   319 / 796
вчера в 18:48
Свиньи вертят ростовским пердивщиком как хотят.
Comdiv
Comdiv
   349 / 796
вчера в 18:46
Пердивщик кинули, даже за команду не считают.
Аксинья
Аксинья
   27 / 796
вчера в 18:43
Лицензия на отбор игроков из других клубов без ведома и согласия оных есть только у Зенита - остальные отдыхают...
wingback
wingback
   275 / 796
вчера в 18:30
Ничего не понял, но думаю,что без хряков не обошлось...
Морозовский
Морозовский
   3 / 796
вчера в 18:27
Радоваться надо, что избавились удачно от этого резиуана! И пёсссс с ним! Забыть! Всё равно в Туле окажется опять!
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил EAGinLE
   62 / 796
вчера в 18:24
)))
EAGinLE
EAGinLE
   35 / 796
вчера в 18:18
Ростов регламен недочитал до конца .

"Профессиональный футбольный клуб, желающий заключить трудовой договор с футболистом-профессионалом, имеющим в данный период трудовые отношения и, соответственно, действующий трудовой договор с другим профессиональным футбольным клубом, обязан в письменной форме проинформировать о своём намерении указанный футбольный клуб до вступления в переговоры с футболистом-профессионалом. В случае, если профессиональный футбольный клуб вступит в переговоры непосредственно с футболистом-профессионалом, имеющим действующий трудовой договор с другим профессиональным футбольным клубом,оформит футболиста-профессионала на работу или привлечёт его к участию в учебно-тренировочном процессе, футбольных матчах, выездах за рубеж в составе футбольной команды, Палата по разрешению споров вправе применить к такому футбольному клубу соответствующие санкции.

Эх , Ростов , Ростов .
EAGinLE
EAGinLE ответил PATRIOT1965
   35 / 796
вчера в 17:57
Вот именно . Не захочет же Ростов чтобы сделку такую отменили .
EAGinLE
EAGinLE ответил cska plus
   35 / 796
вчера в 17:56
Устал говорить что Арсенал не филиал и не фарм-клуб Спартака . Если уж на то пошло , то мы фарм-клуб Ахмата . Или забыл на чьём стадионе мы в начале года ЦСКА обыграли ? И Акинфеев тогда два между ног пропустил .
😋😍🤩🐎
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   43 / 796
вчера в 17:47
А где осуждение свиней ростовскими клонами, с одним тестом с перестановкой слов?
Ладожский
Ладожский
   30 / 796
вчера в 17:34
Свиньи свой филиал ни во что не ставят, считают себя там хозяевами.
FROLL 001
FROLL 001
   16 / 796
вчера в 17:32
По свински и к свиньям. Всё логично. гыгыгы
cska plus
cska plus
   11 / 796
вчера в 17:23
Некрасивый поступок со стороны федуновского филиала и самого Мирзова, хотя понятно, что такие люди как Мирзов могут попасть именно в спартак.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил EAGinLE
   62 / 796
вчера в 17:22
Ростов с полна получил,ты прав,возможно Спартак и 3 очка получит бонусом от Ростова.))))))
MaxRnD
MaxRnD
   327 / 796
вчера в 17:21
Продали и продали, нахрена теперь эти грозные телодвижения ? Хайп ?
КЭТиК
КЭТиК
   220 / 796
вчера в 17:20
Ростов сейчас больше всех самопиарится.
Caniggia
Caniggia
   65 / 796
вчера в 17:17
Спалился Арсенал!
Стас Перов
Стас Перов
   447 / 796
вчера в 17:15
Кто Рудакова за язык тянул?
Питер Ман
Питер Ман
   26 / 796
вчера в 16:59
Федунские филиалы за деньги Федуна, украденные у народа, готовы глотки друг другу перегрызть
EAGinLE
EAGinLE ответил Шуnя771
   35 / 796
вчера в 16:57
Это спектакль .
Если бы не Арсенал Спартак бы за Мирзова больше двух лямов не дал . Ростов понимает это и никуда обращаться не будет . Арсенал ведь помог ценник задрать .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   88 / 796
вчера в 16:54
В Арсенале открылась вакансия спортивного директора..
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