«Ростов» обрушился с критикой на Мирзова и «Арсенал»

«Ростов» выступил с официальным заявлением относительно трансфера Резиуана Мирзова в «Спартак».
Прошлый сезон Мирзов провел в аренде в «Арсенале».
Клуб ознакомился с интервью спортивного директора ФК «Арсенал» Андрея Рудакова. Оно вызвало у нас недоумение, так как в нем функционер с сожалением говорит о том, что Мирзов выбрал «Спартак», а не «Арсенал», несмотря на договорённости между тульским клубом и самим игроком. Мы напоминаем господину Рудакову, который, к слову, в своем интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьёзные санкции. На момент переговоров между Мирзовым и «Арсеналом» у данного игрока был действующий контракт с «Ростовом». При этом «Ростов» не давал согласия «Арсеналу» на переговоры с Мирзовым. В связи с этим ФК «Ростов» оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав (пункт 1.2. статья 17 Регламента РФС по статусам переходов – клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом). Этот поступок не красит «Арсенал» и Резиуана Мирзова.
Их игрок стоивший всего-то 800 тысяч .. . После сезона в Туле продали за 4 ляма .... В пять !!!! раз дороже. И кто после этого Ростов ., раз уж на Арсенал наехали ?
Их игрок стоивший всего-то 800 тысяч .. . После сезона в Туле продали за 4 ляма .... В пять !!!! раз дороже. И кто после этого Ростов ., раз уж на Арсенал наехали ?
Ждём Ростов в Туле 28 июля .
Ждём Ростов в Туле 28 июля .
Краткое содержание предыдущих серий ..... 😋😍🤩
Мирзов играл в Туле на правах аренды от Ростова .
Играл хорошо , но аренда закончилась .
Мирзов вернулся в Ростов , но не видя перспектив для себя отказался с ними тренироваться , в Тулу хотел вернуться .
У Тулы денег не хватило и его купил Спартак .
Ростов решил наехать на Мирзова (как ты посмел с Ростовом не тренироваться ?) , но одумался ( итить его так и выгодную сделку могут отменить ) .
И решил Ростов обвинить во всем Арсенал .
Краткое содержание предыдущих серий ..... 😋😍🤩
Мирзов играл в Туле на правах аренды от Ростова .
Играл хорошо , но аренда закончилась .
Мирзов вернулся в Ростов , но не видя перспектив для себя отказался с ними тренироваться , в Тулу хотел вернуться .
У Тулы денег не хватило и его купил Спартак .
Ростов решил наехать на Мирзова (как ты посмел с Ростовом не тренироваться ?) , но одумался ( итить его так и выгодную сделку могут отменить ) .
И решил Ростов обвинить во всем Арсенал .
"Профессиональный футбольный клуб, желающий заключить трудовой договор с футболистом-профессионалом, имеющим в данный период трудовые отношения и, соответственно, действующий трудовой договор с другим профессиональным футбольным клубом, обязан в письменной форме проинформировать о своём намерении указанный футбольный клуб до вступления в переговоры с футболистом-профессионалом. В случае, если профессиональный футбольный клуб вступит в переговоры непосредственно с футболистом-профессионалом, имеющим действующий трудовой договор с другим профессиональным футбольным клубом,оформит футболиста-профессионала на работу или привлечёт его к участию в учебно-тренировочном процессе, футбольных матчах, выездах за рубеж в составе футбольной команды, Палата по разрешению споров вправе применить к такому футбольному клубу соответствующие санкции.
Эх , Ростов , Ростов .
"Профессиональный футбольный клуб, желающий заключить трудовой договор с футболистом-профессионалом, имеющим в данный период трудовые отношения и, соответственно, действующий трудовой договор с другим профессиональным футбольным клубом, обязан в письменной форме проинформировать о своём намерении указанный футбольный клуб до вступления в переговоры с футболистом-профессионалом. В случае, если профессиональный футбольный клуб вступит в переговоры непосредственно с футболистом-профессионалом, имеющим действующий трудовой договор с другим профессиональным футбольным клубом,оформит футболиста-профессионала на работу или привлечёт его к участию в учебно-тренировочном процессе, футбольных матчах, выездах за рубеж в составе футбольной команды, Палата по разрешению споров вправе применить к такому футбольному клубу соответствующие санкции.
Эх , Ростов , Ростов .
😋😍🤩🐎
😋😍🤩🐎
Если бы не Арсенал Спартак бы за Мирзова больше двух лямов не дал . Ростов понимает это и никуда обращаться не будет . Арсенал ведь помог ценник задрать .
Если бы не Арсенал Спартак бы за Мирзова больше двух лямов не дал . Ростов понимает это и никуда обращаться не будет . Арсенал ведь помог ценник задрать .