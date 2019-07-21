Фанат «Спартака»: «ОМОН бил дубинками даже лежачих»

Болельщик «Спартака» рассказал о стычке фанатов красно-белых с сотрудниками ОМОНа после матча с «Ростовом» (2:2).
Заканчивается матч, всё спокойно, болельщики идут в подтрибунку — в зону, где расположены буфеты и лестница для выхода на улицу. Я не торопясь туда направился, смотрю — людей много, душно, пройти невозможно. Понимаю, что очередь на выход растянулась метров на 100 вперёд, а в самом её начале огромная толпа, народ стоит плотно, как в час-пик. Проходит 10 минут, 15 минут. Люди начинают спрашивать у полицейских и стюардов, когда нас начнут выпускать со стадиона.
Спустя какое-то время начинается небольшая заварушка: кто-то машет руками, толкает друг друга. Дальше происходит следующее: неожиданно со спины в толпу влетают 30-40 омоновцев — с дубинками, в шлемах — и начинают всех расталкивать. Люди падают, друга друга сбивают с ног, бьют людей дубинками и электрошокерами — досталось даже лежащим. Всё это длится примерно 30-40 секунд. После этого я пришёл в себя, достал телефон и начал снимать всё происходящее. Это уже была концовка.
Что вообще за дикость, после чемпионата мира такое творить? Там люди и с детьми были. Видимо, целью ОМОНа было лишь напугать людей. Минут через 40 мы начали выходить через узкий ручеёк. Я вышел среди первых 200 человек, что там дальше было, уже не знаю.
Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его команда должна была побеждать.
Эти твари даже девченок дубинками пи...ли .
Эти твари даже девченок дубинками пи...ли .
Видеофакт появился в соцсети. Как выяснилось, для гостей выделили отдельный выход, чтобы полиция смогла задержать тех, кто пронес на стадион фаеры.
«Я работаю стюардом и таких зверей как болельщиков «Спартака» и «Ростова» сегодня я давно не видел! Ростов вообще чуть масштабную потасовку не устроили после матча на поле. Все выбежать хотели и начали пинать ногами стюардов. «Спартак» как обычно пронес фаеры, петарды, и удивляются, чего это их бьют и вообще плохо относятся на шмоне, так как они часто массово проносят», - сообщил в группе «Ростов Главный» Дмитрий Рзаев.
На видео отчётливо видно как простые болельщики Спартака спокойно выходят и к ним проблем и вопросов не возникает, а потом появляется толпа быдла, которую и хотели задержать и они первые начали.
Посмотрите видео с самого начала, а не только конец когда ОМОН уже применил силу!!!
Я считаю, что такое быдло не должно быть на стадионах и не важно какой они клуб представляют!!!
Видеофакт появился в соцсети. Как выяснилось, для гостей выделили отдельный выход, чтобы полиция смогла задержать тех, кто пронес на стадион фаеры.
«Я работаю стюардом и таких зверей как болельщиков «Спартака» и «Ростова» сегодня я давно не видел! Ростов вообще чуть масштабную потасовку не устроили после матча на поле. Все выбежать хотели и начали пинать ногами стюардов. «Спартак» как обычно пронес фаеры, петарды, и удивляются, чего это их бьют и вообще плохо относятся на шмоне, так как они часто массово проносят», - сообщил в группе «Ростов Главный» Дмитрий Рзаев.
На видео отчётливо видно как простые болельщики Спартака спокойно выходят и к ним проблем и вопросов не возникает, а потом появляется толпа быдла, которую и хотели задержать и они первые начали.
Посмотрите видео с самого начала, а не только конец когда ОМОН уже применил силу!!!
Я считаю, что такое быдло не должно быть на стадионах и не важно какой они клуб представляют!!!
Что они желают Спартачам
Хотя эти "острословы" предпочитают "биться" не слезая с дивана
Что они желают Спартачам
Хотя эти "острословы" предпочитают "биться" не слезая с дивана