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Фанат «Спартака»: «ОМОН бил дубинками даже лежачих»

сегодня, 08:46
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Болельщик «Спартака» рассказал о стычке фанатов красно-белых с сотрудниками ОМОНа после матча с «Ростовом» (2:2).

Заканчивается матч, всё спокойно, болельщики идут в подтрибунку — в зону, где расположены буфеты и лестница для выхода на улицу. Я не торопясь туда направился, смотрю — людей много, душно, пройти невозможно. Понимаю, что очередь на выход растянулась метров на 100 вперёд, а в самом её начале огромная толпа, народ стоит плотно, как в час-пик. Проходит 10 минут, 15 минут. Люди начинают спрашивать у полицейских и стюардов, когда нас начнут выпускать со стадиона.

Спустя какое-то время начинается небольшая заварушка: кто-то машет руками, толкает друг друга. Дальше происходит следующее: неожиданно со спины в толпу влетают 30-40 омоновцев — с дубинками, в шлемах — и начинают всех расталкивать. Люди падают, друга друга сбивают с ног, бьют людей дубинками и электрошокерами — досталось даже лежащим. Всё это длится примерно 30-40 секунд. После этого я пришёл в себя, достал телефон и начал снимать всё происходящее. Это уже была концовка.

Что вообще за дикость, после чемпионата мира такое творить? Там люди и с детьми были. Видимо, целью ОМОНа было лишь напугать людей. Минут через 40 мы начали выходить через узкий ручеёк. Я вышел среди первых 200 человек, что там дальше было, уже не знаю.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его команда должна была побеждать

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   252 / 790
сегодня в 09:58
Моя милая в гробу. Я пристроился - *** ! Нравится, не нравится - терпи, моя красавица ! Начиная с далеких уже советских времен свиньи всегда были белыми и очень пушистыми. А ОМОН - бяка .
морозз
морозз
   22 / 790
сегодня в 09:58
В ОМОН и РОСГВАРДИЮ набирают именно таких не умеющих думать и здраво рассуждать людей, для которых дубинка что мать родная...бей, круши, уродуй!
Николай к
Николай к
сегодня в 09:57
Может кто помнит был матч Автомобилист(Ногинск)- Спартак на кубок. Вот там балашихинский омон показал себя во всей красе.
Эти твари даже девченок дубинками пи...ли .
ArgonS
ArgonS
сегодня в 09:55
Стыдно за свиней и на поле и вне.
mihaluch
mihaluch
   80 / 790
сегодня в 09:52
Почему-то ОМОН бьёт всегда спартаковских фанатов.
Байкал-38
Байкал-38
   32 / 790
сегодня в 09:50
Накануне поздним вечером на «Ростов Арене» произошла стычка фанатов «Спартака» с сотрудниками ОМОНа. В ход пошли дубинки и электрошокеры.
Видеофакт появился в соцсети. Как выяснилось, для гостей выделили отдельный выход, чтобы полиция смогла задержать тех, кто пронес на стадион фаеры.

«Я работаю стюардом и таких зверей как болельщиков «Спартака» и «Ростова» сегодня я давно не видел! Ростов вообще чуть масштабную потасовку не устроили после матча на поле. Все выбежать хотели и начали пинать ногами стюардов. «Спартак» как обычно пронес фаеры, петарды, и удивляются, чего это их бьют и вообще плохо относятся на шмоне, так как они часто массово проносят», - сообщил в группе «Ростов Главный» Дмитрий Рзаев.

На видео отчётливо видно как простые болельщики Спартака спокойно выходят и к ним проблем и вопросов не возникает, а потом появляется толпа быдла, которую и хотели задержать и они первые начали.
Посмотрите видео с самого начала, а не только конец когда ОМОН уже применил силу!!!

Я считаю, что такое быдло не должно быть на стадионах и не важно какой они клуб представляют!!!
RiotZero
RiotZero
сегодня в 09:48
Одна закономерность "крестят" ОМОНовцы только спартаковских фанатов, фанатов других клубов не трогают, что обозначает, что виноваты сами фанаты, спровоцировали и получили.
МКС
МКС
   99 / 790
сегодня в 09:47
Желаю бомжам испытать те же прелести

Что они желают Спартачам

Хотя эти "острословы" предпочитают "биться" не слезая с дивана
11-и метровый
11-и метровый ответил Jeck Denielse
   34 / 790
сегодня в 09:47
А что, ростовский ОМОН должен был бездействовать в ответ на провокации свиных болельщиков?
Izmar
Izmar
   628 / 790
сегодня в 09:42
Фанаты спартака все были трезвыми и вели себя очень спокойно. Свиньи решили выплеснуть беспредел с поля на улицы и получили по заслугам.
_Философ_
_Философ_
   55 / 790
сегодня в 09:40
    13 RUS
    13 RUS
       168 / 790
    сегодня в 09:34
    Так вам и надо за игру вашего пердива гыгыгы
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       215 / 790
    сегодня в 09:28
      11-и метровый
      11-и метровый
         34 / 790
      сегодня в 09:27
      Что-то с трудом верится.
      Garrincha58
      Garrincha58
         191 / 790
      сегодня в 09:26
      я больше чем уверен спартаковские фаны сами спровоцировали инцидент
      Дикий мужчина
      Дикий мужчина
         418 / 790
      сегодня в 09:25
      Лежачие были с 3/4 высшими образованиями, с томиками Блока под мышкой или с шахматами. Точно вам говорю.
      Дикий мужчина
      Дикий мужчина
         418 / 790
      сегодня в 09:23
      Омону было очень стыдно за Спартак. Гыгы.
      mortid
      mortid
         246 / 790
      сегодня в 09:21
      В сегодняшних силовых структурах служат более половины упырей. Для которых такие понятия как честь мундира, слово офицера и т.п. пустой звук, это тупые цепные псы и не более того. Так что нечего удивляться, если какой нибудь ОМОН в подобной заварухе убьёт кого нибудь, типа нечаянно.
      Bладимиp
      Bладимиp
         62 / 790
      сегодня в 09:19
      Это ОМОН искал Левникова.
      Denkuz
      Denkuz
         117 / 790
      сегодня в 09:18
      Это беспредел ростова в ответ на беспредел свиней на поле.
      ДАША Д
      ДАША Д
         131 / 790
      сегодня в 09:08
      ОМОН найдет к чему придраться.
      memphis
      memphis
         392 / 790
      сегодня в 09:06
      Это привет от Валеры)
      Igo0rek
      Igo0rek
         162 / 790
      сегодня в 08:58
      ОМОН - не люди!
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