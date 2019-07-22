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Тихонов: «Произошедшее в Ростове для меня просто нонсенс»

сегодня, 12:34
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию с болельщиками «Спартака», которые были избиты сотрудниками ОМОНа после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Это какое-то издевательство над людьми. Все-таки мы живем в другое время, и произошедшее в Ростове для меня просто нонсенс. Уж сейчас-то точно есть возможность находить компромисс и не доводить все до дубинок. Что такие случаи по-прежнему случаются – для меня просто дико. Лига должна принять все возможные меры, чтобы подобное в принципе исключить из нашего футбола. Когда несколько тысяч человек приезжает в другой город, очевидно, что невозможно сделать поведение фанатов идеальным для полиции. Но к людям все равно надо относиться как к людям.

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Все комментарии
OLESOCC
OLESOCC
   356 / 815
сегодня в 14:29
Так с людьми по людски, а с пупсиками по-свински!.
Заратустра
Заратустра
   199 / 815
сегодня в 14:25
Чтобы такого больше не случалось нужно расформировать Спартак.
Xeniumv387
Xeniumv387
сегодня в 14:03
вся страна знает,как хряки себя ведут в гостях
11-и метровый
11-и метровый
   21 / 815
сегодня в 13:57
Стыдно за свиней.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
   277 / 815
сегодня в 13:57
На ЕВРО - 2016 в центре Марселя около 200 английских фанатов, многие из которых находились в нетрезвом виде, около полуночи затеяли драку с местными жителями в районе Старого порта. В ходе побоища серьёзно пострадали расположенные в данном районе бары и рестораны. Отпор британским хулиганам смогли дать только болельщики из России. Андрей, Ростову-на-Дону не нужно повторение событий в Марселе. Поэтому, в отличие от французских полицейских, в Ростове было сделано то необходимое, чтобы ЗАРАЗА под личиной футбольных болельщиков не проникла на улицы нашего города.
Palex
Palex ответил Павел Амурский
   212 / 815
сегодня в 13:51
А какая взаимосвязь?
Павел Амурский
Павел Амурский ответил Palex
   52 / 815
сегодня в 13:50
Что за чушь? Я болела Зенита и не люблю Спартак, но когда бьют людей, тем более, когда это делают менты, да причем бьют всех без разбора, я мякго говоря, называю это беспределом.
А болела Зенита на поле не заметила беспредела?
Egorium
Egorium
   66 / 815
сегодня в 13:48
Trepanator
Сегодня 13:22
ответ пользователю Begemott (раскрыть)
Извуверов, видно женщине с ребенком прилетело потому что она изуверка? А кто так решил? Суд может? Государство в котором есть только право бабла, и такие блюдолизы типо тебя. Но ничего,скоро ваше время пройдет,1917 повториться.

Не типо тебя, а типа тебя. Дальше с Вами всё понятно.
Palex
Palex ответил d_fincher
   212 / 815
сегодня в 13:48
Что за чушь? Я болела Зенита и не люблю Спартак, но когда бьют людей, тем более, когда это делают менты, да причем бьют всех без разбора, я мякго говоря, называю это беспределом.
Багров-брат
Багров-брат
   138 / 815
сегодня в 13:47
Способ один. Все псевд-оболелы должны стать фигурой НОН ГРАТА для посещения стадионов. И кто виноват, что таких отморозков среди "поклонников" СпаМа большинство? Это работа штаба любого ПФК, изгонять из стада "паршивых овец"...)))
JackNorz
JackNorz ответил mugik1973
   171 / 815
сегодня в 13:46
А где ему на него ходить?
Bладимиp
Bладимиp
   28 / 815
сегодня в 13:46
Спартаковских негодяев вообще нельзя пускать на чужие стадионы, везде наводят бардак и мешают людям.
mugik1973
mugik1973 ответил ПерекатиПоле
   168 / 815
сегодня в 13:45
А ты это видел?
mugik1973
mugik1973 ответил Timmi-80
   168 / 815
сегодня в 13:44
Зенит тоже тащили
Denkuz
Denkuz
   44 / 815
сегодня в 13:43
Со свинями по другому нельзя, везде уже надоели порядком.
mugik1973
mugik1973
   168 / 815
сегодня в 13:42
Видать байкала 38 на стадион не ходит.
Байкал-38
Байкал-38
   19 / 815
сегодня в 13:31
Не ожидал от Тихонова такое заявление!
Всегда считал его порядочным человеком, а он встал на защиту быдла.
Да согласен вина есть, что на стадион пропустили этих (болельщиками их назвать язык не поворачивается), но если бы их заставили показывать свои "укромные места", то опять вони много было бы, а если во время матча их задерживать, то ещё больше беспорядков было.
Решили через фильтр выпустить и кого надо задержать. На видео видно как болельщиков Спартака выпускали и всё было нормально, а когда попытались задержать нарушителей, они первые пошли в рукопашную, после чего их успокоили. Можно ли это назвать насилием? Я бы это назвал необходимым насилием!
Почему это быдло такое смелое было и на всех кидалось, а тут жертвами стали.
И не важно к какому клубу они себя причисляют, это не болельщики, а хулиганы и клубы должны сами чистить себя от таких!!!
Trepanator
Trepanator ответил Begemott
   177 / 815
сегодня в 13:22
Извуверов, видно женщине с ребенком прилетело потому что она изуверка? А кто так решил? Суд может? Государство в котором есть только право бабла, и такие блюдолизы типо тебя. Но ничего,скоро ваше время пройдет,1917 повториться
Trepanator
Trepanator
   177 / 815
сегодня в 13:20
Капиталисты должны запугивать массы. Чтобы было по другому, нужна другая система
Begemott
Begemott ответил d_fincher
   162 / 815
сегодня в 13:16
В этой истории поражают даже не киборги. Поражает реакция фанатов ЦСКА и Зенита, если вы почитаете комменты, то не поверите глазам своим, они РАДУЮТСЯ. Вот так. Радуются, что избили людей. Будто бы фанаты Зенита - идеальны, и у ЦСКА тоже одни отличники. Вот эта неадекватность соперников Спартака по РПЛ, эта провинциальная зависть и ненависть к более популярному и любимому в стране клубу - выглядит низко.
Не избили, а привели к порядку, извините, не людей, а изуверов и хулиганов давно не популярного клуба.
nikot
nikot
   336 / 815
сегодня в 13:14
Спартаковские фаны,самые организованные и многочисленные!Остальные только языком молоть,а лазурные те вообще к власти лояльные,благо их меньшинствО!!!
d_fincher
d_fincher
   86 / 815
сегодня в 13:11
В этой истории поражают даже не киборги. Поражает реакция фанатов ЦСКА и Зенита, если вы почитаете комменты, то не поверите глазам своим, они РАДУЮТСЯ.

Вот так. Радуются, что избили людей. Будто бы фанаты Зенита - идеальны, и у ЦСКА тоже одни отличники. Вот эта неадекватность соперников Спартака по РПЛ, эта провинциальная зависть и ненависть к более популярному и любимому в стране клубу - выглядит низко.
JackNorz
JackNorz
   171 / 815
сегодня в 13:10
По случившемуся, явно нужно спрашивать с организаторов.
Я смотрю эта новость заинтересовала фролла001, вон сколько комментарии оставил, полайкал сам себя))
Kuvan
Kuvan
   94 / 815
сегодня в 13:10
О чем он говорит, когда судью после матча со свиньями отстраняют.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил STVA 1
   242 / 815
сегодня в 13:10
Меннты не за тех болеют .
Менннты - оннни таккие!
Don trambon
Don trambon
   67 / 815
сегодня в 13:08
Лучше про 4 судейских очка спама поговорил бы.
Columb
Columb
   70 / 815
сегодня в 13:03
Стыдно за свиней, где они не появятся скандал и визги.
Timmi-80
Timmi-80 ответил Бабка в кедах
   519 / 815
сегодня в 13:01
Разборки с ОМОНОМ меркнут на фоне судебных ошибок в пользу свиней.
за последние 2 тура тащили и локо и динамо
cska plus
cska plus
   11 / 815
сегодня в 13:00
Андрей один единственный из хрющен достойный уважения, но нонсес это тогда когда хрющи не соблюдают установленный порядок особенно в гостях, в своём хрющатнике взрывайте всё если федун позволяет.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   29 / 815
сегодня в 12:59
Помнится в Нижнем Новгороде менты даже не фанатов, а футболиста - Лазовича электрошоком долбанули. спартачи аплодировали и радовались!
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