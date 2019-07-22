Тихонов: «Произошедшее в Ростове для меня просто нонсенс»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию с болельщиками «Спартака», которые были избиты сотрудниками ОМОНа после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).
Это какое-то издевательство над людьми. Все-таки мы живем в другое время, и произошедшее в Ростове для меня просто нонсенс. Уж сейчас-то точно есть возможность находить компромисс и не доводить все до дубинок. Что такие случаи по-прежнему случаются – для меня просто дико. Лига должна принять все возможные меры, чтобы подобное в принципе исключить из нашего футбола. Когда несколько тысяч человек приезжает в другой город, очевидно, что невозможно сделать поведение фанатов идеальным для полиции. Но к людям все равно надо относиться как к людям.
Сегодня 13:22
ответ пользователю Begemott (раскрыть)
Извуверов, видно женщине с ребенком прилетело потому что она изуверка? А кто так решил? Суд может? Государство в котором есть только право бабла, и такие блюдолизы типо тебя. Но ничего,скоро ваше время пройдет,1917 повториться.
Не типо тебя, а типа тебя. Дальше с Вами всё понятно.
Сегодня 13:22
ответ пользователю Begemott (раскрыть)
Извуверов, видно женщине с ребенком прилетело потому что она изуверка? А кто так решил? Суд может? Государство в котором есть только право бабла, и такие блюдолизы типо тебя. Но ничего,скоро ваше время пройдет,1917 повториться.
Не типо тебя, а типа тебя. Дальше с Вами всё понятно.
Всегда считал его порядочным человеком, а он встал на защиту быдла.
Да согласен вина есть, что на стадион пропустили этих (болельщиками их назвать язык не поворачивается), но если бы их заставили показывать свои "укромные места", то опять вони много было бы, а если во время матча их задерживать, то ещё больше беспорядков было.
Решили через фильтр выпустить и кого надо задержать. На видео видно как болельщиков Спартака выпускали и всё было нормально, а когда попытались задержать нарушителей, они первые пошли в рукопашную, после чего их успокоили. Можно ли это назвать насилием? Я бы это назвал необходимым насилием!
Почему это быдло такое смелое было и на всех кидалось, а тут жертвами стали.
И не важно к какому клубу они себя причисляют, это не болельщики, а хулиганы и клубы должны сами чистить себя от таких!!!
Всегда считал его порядочным человеком, а он встал на защиту быдла.
Да согласен вина есть, что на стадион пропустили этих (болельщиками их назвать язык не поворачивается), но если бы их заставили показывать свои "укромные места", то опять вони много было бы, а если во время матча их задерживать, то ещё больше беспорядков было.
Решили через фильтр выпустить и кого надо задержать. На видео видно как болельщиков Спартака выпускали и всё было нормально, а когда попытались задержать нарушителей, они первые пошли в рукопашную, после чего их успокоили. Можно ли это назвать насилием? Я бы это назвал необходимым насилием!
Почему это быдло такое смелое было и на всех кидалось, а тут жертвами стали.
И не важно к какому клубу они себя причисляют, это не болельщики, а хулиганы и клубы должны сами чистить себя от таких!!!
Вот так. Радуются, что избили людей. Будто бы фанаты Зенита - идеальны, и у ЦСКА тоже одни отличники. Вот эта неадекватность соперников Спартака по РПЛ, эта провинциальная зависть и ненависть к более популярному и любимому в стране клубу - выглядит низко.
Вот так. Радуются, что избили людей. Будто бы фанаты Зенита - идеальны, и у ЦСКА тоже одни отличники. Вот эта неадекватность соперников Спартака по РПЛ, эта провинциальная зависть и ненависть к более популярному и любимому в стране клубу - выглядит низко.
Я смотрю эта новость заинтересовала фролла001, вон сколько комментарии оставил, полайкал сам себя))
Я смотрю эта новость заинтересовала фролла001, вон сколько комментарии оставил, полайкал сам себя))