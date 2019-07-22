Тихонов: «Произошедшее в Ростове для меня просто нонсенс»

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал ситуацию с болельщиками «Спартака», которые были избиты сотрудниками ОМОНа после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Это какое-то издевательство над людьми. Все-таки мы живем в другое время, и произошедшее в Ростове для меня просто нонсенс. Уж сейчас-то точно есть возможность находить компромисс и не доводить все до дубинок. Что такие случаи по-прежнему случаются – для меня просто дико. Лига должна принять все возможные меры, чтобы подобное в принципе исключить из нашего футбола. Когда несколько тысяч человек приезжает в другой город, очевидно, что невозможно сделать поведение фанатов идеальным для полиции. Но к людям все равно надо относиться как к людям.