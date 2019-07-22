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Коновалов: «Всегда приятно атаковать»

сегодня, 12:21

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов рассказал о победе над московским «Динамо».

Конечно, непросто больше тайма играть вдесятером, тем более в гостях. Но в перерыве мы по-прежнему верили в победу, несмотря на то что остались в меньшинстве. В раздевалке говорил ребятам, что главное чётко сыграть в обороне, а момент забить обязательно будет. Так и получилось. Стали ли мы больше контролировать мяч в новом сезоне по сравнению с предыдущим чемпионатом? Да, в первых двух турах многие обратили на это внимание. Перестраиваться совсем не тяжело, всегда приятно контролировать мяч, атаковать. Мы стараемся выполнять требования тренера.

Безусловно, ещё не всё идеально в этом плане, но есть и положительные моменты, которые радуют. В каждом матче мы стремимся к победе и отталкиваемся от своей игры. Гостевая ничья с «Локомотивом» и победа над «Динамо» в Москве — это хороший старт. При этом нужно понимать, что это всего лишь две игры. Самое главное сейчас продолжить набирать очки, качественно играть и радовать наших болельщиков.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
   55 / 815
сегодня в 13:44
молодцы наконец-то отходят от тактики тотал автобус
cska plus
cska plus
   11 / 815
сегодня в 13:19
Два добротных матча от молодёжи Рубина.
Denkuz
Denkuz
   44 / 815
сегодня в 12:42
Атакуй, но на судью посматривай, вдруг рядом москалев или левников.
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