Коновалов: «Всегда приятно атаковать»

Полузащитник «Рубина» рассказал о победе над московским «Динамо».

Конечно, непросто больше тайма играть вдесятером, тем более в гостях. Но в перерыве мы по-прежнему верили в победу, несмотря на то что остались в меньшинстве. В раздевалке говорил ребятам, что главное чётко сыграть в обороне, а момент забить обязательно будет. Так и получилось. Стали ли мы больше контролировать мяч в новом сезоне по сравнению с предыдущим чемпионатом? Да, в первых двух турах многие обратили на это внимание. Перестраиваться совсем не тяжело, всегда приятно контролировать мяч, атаковать. Мы стараемся выполнять требования тренера.

Безусловно, ещё не всё идеально в этом плане, но есть и положительные моменты, которые радуют. В каждом матче мы стремимся к победе и отталкиваемся от своей игры. Гостевая ничья с «Локомотивом» и победа над «Динамо» в Москве — это хороший старт. При этом нужно понимать, что это всего лишь две игры. Самое главное сейчас продолжить набирать очки, качественно играть и радовать наших болельщиков.