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Свищев потребует объяснений от РПЛ по матчу «Ростов» - «Спартак»

сегодня, 15:42
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев напишет запрос организаторам матча РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» из-за действий правоохранительных органов после игры.

После игры болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОН, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью. 

Я обязательно напишу запрос организаторам соревнований, потому что согласно российскому законодательству за безопасность любого спортивного мероприятия несет ответственность именно организатор. Нужно внимательно изучить то, что произошло, прежде чем делать какие-то выводы.

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Все комментарии
Бабка в кедах
Бабка в кедах
   134 / 798
сегодня в 16:46
Они не хотят потребовать объяснений за подсужевание Спартаку?
cska plus
cska plus
   10 / 798
сегодня в 16:11
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
    оТБАКЛАНЕНЫЕ
       4 / 798
    сегодня в 16:02
    Во все виноваты как обычно лазурные(( ХА ХА ХА ХА
    Sully
    Sully
       106 / 798
    сегодня в 15:58
    1) расформировать спартак
    2) посадить фидуна за решетку
    3) фанатское движение спартак запретить как секту

    p.s. и проблема решена.
    Omaxa
    Omaxa
       61 / 798
    сегодня в 15:56
    Где свиные болельщики, там погромы и свинство, в любом городе скажут.
    Egorium
    Egorium
       139 / 798
    сегодня в 15:52
    Свищев включил административный ресурс, как не стыдно.
    Bладимиp
    Bладимиp
       54 / 798
    сегодня в 15:51
    И еще пусть напишет запрос в прокуратуру по поводу подкупа свинями судей всех без разбора.
    морозз
    морозз
       20 / 798
    сегодня в 15:49
    Ага, по традиции изучать и что выяснится? - оказывается, это озверелые фанаты напали на кучку дрожащих от страха полиционеров ростовского ОМОНА и избили их! До одного дотронулся малолетний болельщик Спартака и омоновец получил травму головы, которая у него уже давно травмирована! Другой с испугу ударил палкой и попал по своему и бумерангом себе...реанимация!
    ОМОН требует применение огнестрельного оружия, иначе они будут бастовать!
    African spartak
    African spartak
       23 / 798
    сегодня в 15:48
    Расформировать давно тарасовку надо, футбол станет чище.
    Garrincha58
    Garrincha58
       126 / 798
    сегодня в 15:45
    ещё один член хочет пропиарится
    EAGinLE
    EAGinLE
       32 / 798
    сегодня в 15:45
    Фанаты , а не простые болельщики Спартака виноваты по-любому .
    Зачем за них заступаться !
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