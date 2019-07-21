Свищев потребует объяснений от РПЛ по матчу «Ростов» - «Спартак»

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев напишет запрос организаторам матча РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» из-за действий правоохранительных органов после игры.
После игры болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОН, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.
Я обязательно напишу запрос организаторам соревнований, потому что согласно российскому законодательству за безопасность любого спортивного мероприятия несет ответственность именно организатор. Нужно внимательно изучить то, что произошло, прежде чем делать какие-то выводы.
2) посадить фидуна за решетку
3) фанатское движение спартак запретить как секту
p.s. и проблема решена.
2) посадить фидуна за решетку
3) фанатское движение спартак запретить как секту
p.s. и проблема решена.
ОМОН требует применение огнестрельного оружия, иначе они будут бастовать!
ОМОН требует применение огнестрельного оружия, иначе они будут бастовать!
Зачем за них заступаться !
Зачем за них заступаться !