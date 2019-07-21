ФК «Спартак» возмущен избиениями фанатов клуба

«Спартак» выразил недовольство в отношении действий правоохранительных органов после матча второго тура РПЛ против «Ростова». После игры болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.
Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины. Мы понимаем, что местные правоохранительные органы преследовали намерения задержать нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе. Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча.
Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать, и осуждаем такие действия ростовской полиции. Клуб призывает лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы. Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций.
Ведь то, что сделало это быдло со стадионом уму не постижимо, но руководство Арсенала как то вскользь сказало, а в оконцовке откаталось от всех претензий на возмещения материального ущерба. Вот это действительно как то странно.
Болельщик идёт на стадион, что бы болеть за свою команду, а такое быдло идёт, что бы пакостить. Таких надо любыми способами искоренять.
Ведь то, что сделало это быдло со стадионом уму не постижимо, но руководство Арсенала как то вскользь сказало, а в оконцовке откаталось от всех претензий на возмещения материального ущерба. Вот это действительно как то странно.
Болельщик идёт на стадион, что бы болеть за свою команду, а такое быдло идёт, что бы пакостить. Таких надо любыми способами искоренять.
Сегодня 14:52, редактировал Сегодня 14:52
Газпромовские гвардейцы забыли, как мусоров в 1917 году на столбах как гирлянды развешивали.
Неужели во львое на польсче так было?
Сегодня 14:52, редактировал Сегодня 14:52
Газпромовские гвардейцы забыли, как мусоров в 1917 году на столбах как гирлянды развешивали.
Неужели во львое на польсче так было?
А когда в Тарасовку приехали с оружием на разборки осудило? ))
А когда в Тарасовку приехали с оружием на разборки осудило? ))
Почему руководство Спартака молчало ?
В год чемпионства Спартака вообще систему подогрева подпортили .
ЦСКА из-за этого в Грозном влетели .....
🤩😍😋⚠️🐎
Почему руководство Спартака молчало ?
В год чемпионства Спартака вообще систему подогрева подпортили .
ЦСКА из-за этого в Грозном влетели .....
🤩😍😋⚠️🐎