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ФК «Спартак» возмущен избиениями фанатов клуба

сегодня, 14:07
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Спартак» выразил недовольство в отношении действий правоохранительных органов после матча второго тура РПЛ против «Ростова». После игры болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, по итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины. Мы понимаем, что местные правоохранительные органы преследовали намерения задержать нарушителей, которые по ходу матча несколько раз использовали пиротехнические средства на гостевом секторе. Однако мы также уверены, что как региональное ведомство, так и стадион, принимавшие участие в организации и проведении матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, обладают достаточными техническими средствами и опытом, чтобы провести точечное задержание подозреваемого, не блокируя в тесном и душном подтрибунном помещении 2000 человек более чем на полчаса после завершения матча.

Твердо убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать, и осуждаем такие действия ростовской полиции. Клуб призывает лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы. Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций.

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Все комментарии
African spartak
African spartak ответил Котэ в тельняжке
   24 / 791
сегодня в 15:11
Лично я, не собираюсь огребать за каких-то неадекватов, просто оказавшись не в том месте.) Вычленять несущих пиротехнику надо до, но не после!)
Просто нужен проктолог на стадионе для досмотра спартачей, чтобы не проносили.
морозз
морозз ответил parallels
   21 / 791
сегодня в 15:09
лишь бы что ляпнуть? или ты считаешь, что это смешно?
А ты что не знал, что Ростовский ОМОН часто съезжает с катушки на футбольных матчах! Сколько с этими идиотами было связанно скандалов, сколько они разных болел перебили и отправили в больницы!
Shagrath82
Shagrath82
сегодня в 15:08
Мыколу что то совсем несет. Перепутать Динамо и Спартак, это так по зенитовски. хоты Моллы что то разошлись, забыли как их в Махачкале в трибуны вбивал такой же ОМОН. ах да, с дивана то все рады рассуждать.
lesik2202
lesik2202
сегодня в 15:08
Это как все называют ‘избеение’ - из-за неадекватных фанатов поросят. Таких нужно пожизненно от футбола отстранять, а не гнать на омон. Пишут - достаётся и женщинам, правильно - это жены неадекватных людей, а эти люди знают, что вести себя не умеют - берут с собой на футбол своих женщин.
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 791
сегодня в 15:06
Респект, наказать мр. зей
parallels
parallels ответил морозз
   7 / 791
сегодня в 15:04
Теперь Ростовский ОМОН будет бить коней и бомжей в два раза яростнее! Полиционеры по всей стране раскручивают бумеранг!
лишь бы что ляпнуть? или ты считаешь, что это смешно?
Байкал-38
Байкал-38 ответил EAGinLE
   28 / 791
сегодня в 15:03
А когда крушили стадион в Туле . Почему руководство Спартака молчало ? В год чемпионства Спартака вообще систему подогрева подпортили . ЦСКА из-за этого в Грозном влетели ..... 🤩😍😋⚠️🐎
Тут больше вопросов к Арсеналу, почему они отказались от претензий к Спартаку?
Ведь то, что сделало это быдло со стадионом уму не постижимо, но руководство Арсенала как то вскользь сказало, а в оконцовке откаталось от всех претензий на возмещения материального ущерба. Вот это действительно как то странно.
Болельщик идёт на стадион, что бы болеть за свою команду, а такое быдло идёт, что бы пакостить. Таких надо любыми способами искоренять.
морозз
морозз
   21 / 791
сегодня в 15:02
Теперь Ростовский ОМОН будет бить коней и бомжей в два раза яростнее! Полиционеры по всей стране раскручивают бумеранг!
ermak6848
ermak6848
   135 / 791
сегодня в 15:01
ну какие на хрен это гхвардейцы - не смогли нормально организовать выход болельщиков со стадиона...
Glodor
Glodor
   52 / 791
сегодня в 15:01
Когда ФК Свиньи расформируют и в чемпионате начнется нормальный футбол?
Footbolista
Footbolista ответил Котэ в тельняжке
   3 / 791
сегодня в 14:57
Для ментов это сложная задача...проще всех подряд...
Ploomber
Ploomber ответил Footbolista
   432 / 791
сегодня в 14:57
Зависит от контекста. Решение модератора на сайте.
Atist
Atist
   164 / 791
сегодня в 14:55
LOpp Топ-10 в конкурсе прогнозов за сегодня
Сегодня 14:52, редактировал Сегодня 14:52
Газпромовские гвардейцы забыли, как мусоров в 1917 году на столбах как гирлянды развешивали.


Неужели во львое на польсче так было?
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   3 / 791
сегодня в 14:55
Если каждому давать...
Footbolista
Footbolista ответил Nikola45
   3 / 791
сегодня в 14:54
Так по арго...бомж...
LOpp
LOpp
   5 / 791
сегодня в 14:52
Газпромовские гвардейцы забыли, как мусоров в 1917 году на столбах как гирлянды развешивали.
pomor45
pomor45
   90 / 791
сегодня в 14:51
Как пятая колонна сразу засуетилась? Фанаты - это их любимая среда обитания.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Nikola45
   46 / 791
сегодня в 14:49
Лично я, не собираюсь огребать за каких-то неадекватов, просто оказавшись не в том месте.) Вычленять несущих пиротехнику надо до, но не после!)
Egorium
Egorium
   162 / 791
сегодня в 14:48
Раньше было стыдно за свиней, сейчас не могу придумать слова как.
Nikola45
Nikola45
   79 / 791
сегодня в 14:47
Запретить клуб Древних Рабов )))
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   351 / 791
сегодня в 14:46
Фу Спартак не возмущён своими фанатами? Не? Когда порядок наведёт.
Nikola45
Nikola45 ответил EAGinLE
   79 / 791
сегодня в 14:46
А когда крушили стадион в Туле . Почему руководство Спартака молчало ? В год чемпионства Спартака вообще систему подогрева подпортили . ЦСКА из-за этого в Грозном влетели ..... 🤩😍😋⚠️🐎
    Sully
    Sully ответил Denkuz
       129 / 791
    сегодня в 14:46
    Давно пора, иначе они убьют футбол и веру в справедливость.
      Denkuz
      Denkuz ответил Sully
         81 / 791
      сегодня в 14:44
      вывод надо запретить спаратчей по всей России, как Свидетелей Иеговы.
      Давно пора, иначе они убьют футбол и веру в справедливость.
      Sully
      Sully ответил Байкал-38
         129 / 791
      сегодня в 14:42
      Некоторые ростовчане болеющие за Спартак наоборот говорят, что был беспредел от ростовских. И это ничего, что спартачи оскорбляют Ростов как клуб, так и город, они за Спартак болеют и поддерживают таких и им плевать на настоящих ростовских!!!
      вывод надо запретить спаратчей по всей России, как Свидетелей Иеговы.
      Nikola45
      Nikola45 ответил Footbolista
         79 / 791
      сегодня в 14:41
      Когда коней отхреначат, посмотрим что запоете...или в конской торсиде все отличники?)...
      Будут себя так вести, значит и им нужно дать!
      Nikola45
      Nikola45 ответил Footbolista
         79 / 791
      сегодня в 14:41
      Интересно, а "тарасята" и "тарасятник" это тоже арго?...что думают модеры? или они тоже все за бомжей топят?)...
      Жалобу накатали? )) Тоесть Бомжи можно? )) А Тарасята нельзя? )) Хорошо Свиньи и свинское поведение! Так лучше?
      Footbolista
      Footbolista ответил RIR68
         3 / 791
      сегодня в 14:40
      Когда коней отхреначат, посмотрим что запоете...или в конской торсиде все отличники?)...
      EAGinLE
      EAGinLE
         32 / 791
      сегодня в 14:40
      А когда крушили стадион в Туле .
      Почему руководство Спартака молчало ?
      В год чемпионства Спартака вообще систему подогрева подпортили .
      ЦСКА из-за этого в Грозном влетели .....
      🤩😍😋⚠️🐎
      Nikola45
      Nikola45
         79 / 791
      сегодня в 14:39
      И клуб нужно бы еще наказать! Во первых за то что Тарасята хулиганили! А во вторых, за то что клуб поддерживает и потакает своим хулиганам!
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