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Роджерс: «Мы не хотим продавать Магуайра и не нуждаемся в этом»

24 июля 2019, 07:57

Наставник «Лестера» Брендан Роджерс вновь прокомментировал ситуацию с защитником команды Харри Магуайром, на которого претендуют топ-клубы АПЛ.

Мы предельно спокойны. Ни один из клубов, контактировавших с «Лестером», не удовлетворил наши запросы по Магуайру. Так что сейчас он игрок «Лестера», полностью сконцентрированный на игре за нашу команду.

Хочет ли Магуайр остаться в «Лестере»?  Этот вопрос не ко мне.

Сейчас всё находится на стадии «а что если». На данный момент нет ничего, что могло бы соблазнить нас. Клуб не нуждается в продаже и не хочет продавать.

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Все комментарии
Foxes
Foxes
   269 / 808
24 июля в 09:44
Магуайр нам ещё пригодятся.
ДСА
ДСА
   128 / 808
24 июля в 08:47
Этот игрок нужен, а то и в чампионшип можно вылететь.
Ладожский
Ладожский
   18 / 808
24 июля в 08:29
Правильно сказал.
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