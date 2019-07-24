Роджерс: «Мы не хотим продавать Магуайра и не нуждаемся в этом»

Наставник «Лестера» вновь прокомментировал ситуацию с защитником команды , на которого претендуют топ-клубы АПЛ .

Мы предельно спокойны. Ни один из клубов, контактировавших с «Лестером», не удовлетворил наши запросы по Магуайру. Так что сейчас он игрок «Лестера», полностью сконцентрированный на игре за нашу команду.

Хочет ли Магуайр остаться в «Лестере»? Этот вопрос не ко мне.

Сейчас всё находится на стадии «а что если». На данный момент нет ничего, что могло бы соблазнить нас. Клуб не нуждается в продаже и не хочет продавать.