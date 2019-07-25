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Клопп: «Бэйл - выдающийся игрок, он мне очень нравится»

вчера, 14:45

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, который может покинуть мадридцев в ближайшее время. 

Бэйл - выдающийся игрок, он мне очень нравится, но сейчас мы не думаем о нем. Необходимо создать команду. Команда - это не просто сборник лучших игроков, они должны хорошо работать вместе. «Ливерпуль» - это долгосрочный проект. 

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил Санчо Панса
   42 / 808
вчера в 23:03
Да прямо таки) Даже Уилсона? Не слышал про него!
на посмотри
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Санчо Панса
   207 / 808
вчера в 19:06
Да прямо таки) Даже Уилсона? Не слышал про него!
Ты вроде же за МЮ? В Кубке Лиги прошлого сезона с Дерби Каунти на Олд Траффорд, когда Дерби прошел Мю, Уилсон забивал Мю со штрафного, отлично исполнил тот штрафной.
Санчо Панса
Санчо Панса ответил dzvinka
   138 / 808
вчера в 18:48
более того, прямо сейчас он слабе и запасных Ливерпуля - Ориги и молодого Уилсона.
Да прямо таки) Даже Уилсона? Не слышал про него!
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna ответил Князь Всея Турина
   778 / 808
вчера в 18:03
В Киеве был хорош....
В Киеве был плох Кариус, а не хорош Бейл
Real Madrid-C
Real Madrid-C ответил dzvinka
   270 / 808
вчера в 17:48
более того, прямо сейчас он слабе и запасных Ливерпуля - Ориги и молодого Уилсона.
    dzvinka
    dzvinka ответил Санчо Панса
       42 / 808
    вчера в 17:26
    А зачем Гарет Ливерпулю когда на его позиции там играет Салах? Да и вообще валлиец в данный момент не сильнее никого из атакующей тройки: Салах - Мане - Фирмино.
    более того, прямо сейчас он слабе и запасных Ливерпуля - Ориги и молодого Уилсона.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       138 / 808
    вчера в 17:18
    А зачем Гарет Ливерпулю когда на его позиции там играет Салах? Да и вообще валлиец в данный момент не сильнее никого из атакующей тройки: Салах - Мане - Фирмино.
    Real Madrid-C
    Real Madrid-C ответил cevin cigan
       270 / 808
    вчера в 16:53
    Как то так................Да ещё вцепился в распиаренного погбуна,который стоит кучу денег и играет по настроению и мутит воду в коллективе!
    Осталось купить Неймара и Погба и тогда Зидана сольют быстро думаю, да Погба по любому купят, конечно этого не хочется,но возьмут, если Зидан захотел то урвет его...
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Real Madrid-C
       44 / 808
    вчера в 16:47
    Получится полный п.....ц Провал в том сезоне произошел именно по вине половина игроков которые сейчас при Зидане начнут играть, так и не увидели мы продажи Бензема, на лавке Марсело, проданого Иско вроде как говорили, Модрича или Кросса, ну вроде так говорилось когда сезон заканчивал Зидан? Теперь Жалко будет,а оно так и будет, не будет играть Йович, будет Бензема все время в атаке, что изменилось? Азар только добавился в стартовый состав и все...
    Как то так................Да ещё вцепился в распиаренного погбуна,который стоит кучу денег и играет по настроению и мутит воду в коллективе!
    Real Madrid-C
    Real Madrid-C ответил cevin cigan
       270 / 808
    вчера в 16:34
    Я наверное один(а может и нет не знаю),кто не был в эйфории от назначения Зидана. Нечто подобное я и предполагал с его приходом. Если Солари объективно сажал на лавку того же Марсело и Иско(за избыточный вес),где вместо них играли Регилон и Себальос Крооса и Каземиро часто менял Льёренте,то с первого же дня Зидан дал понять,что делает ставку на "старую гвардию",что в итоге получится-не знаю.
    Получится полный п.....ц
    Провал в том сезоне произошел именно по вине половина игроков которые сейчас при Зидане начнут играть, так и не увидели мы продажи Бензема, на лавке Марсело, проданого Иско вроде как говорили, Модрича или Кросса, ну вроде так говорилось когда сезон заканчивал Зидан? Теперь Жалко будет,а оно так и будет, не будет играть Йович, будет Бензема все время в атаке, что изменилось? Азар только добавился в стартовый состав и все...
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Real Madrid-C
       44 / 808
    вчера в 16:26
    Бензема это вообще отдельная тема... просто я не знаю любой другой клуб его уже давным давно отправил бы в Китай или МЛС играть, но у нас он остается номером один в нападении... Ну у нас кричали если помнишь что Зидан чуть ли не весь состав поменяет, но в итоге одни и те же на манеже.. страшно становится за новый сезон, правильно ты сказал у нас все тоже самое почти что было, парализована атака и защита... но все же я с полузащитой тоже ничего не понимаю, продают игроков будущей основы, но оставляют сдавших...
    Я наверное один(а может и нет не знаю),кто не был в эйфории от назначения Зидана. Нечто подобное я и предполагал с его приходом. Если Солари объективно сажал на лавку того же Марсело и Иско(за избыточный вес),где вместо них играли Регилон и Себальос Крооса и Каземиро часто менял Льёренте,то с первого же дня Зидан дал понять,что делает ставку на "старую гвардию",что в итоге получится-не знаю.
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
       169 / 808
    вчера в 16:11
    В Киеве был хорош....
    Real Madrid-C
    Real Madrid-C ответил cevin cigan
       270 / 808
    вчера в 16:06
    Судя по последней игре(хоть и товарищеской)с Арсеналом,то Марс и Модрич были лучшими у нас. Иско вторую игру, вообще не понятно во что играет. Кроос раньше славился своими точными передачами,сейчас пуляет в небеса.У Карвахаля КПД вообще равен нулю!(бегает,бегает,а толку никакого,что в атаке,что в защите косяки). Я не знаю на что надеется Зидан,но то что я видел собственными глазами(опять таки по этим двум матчам),то движения вперёд никакого! Проблемы всё те же,косяки в обороне и ..........Бензема в нападении.
    Бензема это вообще отдельная тема... просто я не знаю любой другой клуб его уже давным давно отправил бы в Китай или МЛС играть, но у нас он остается номером один в нападении... Ну у нас кричали если помнишь что Зидан чуть ли не весь состав поменяет, но в итоге одни и те же на манеже.. страшно становится за новый сезон, правильно ты сказал у нас все тоже самое почти что было, парализована атака и защита... но все же я с полузащитой тоже ничего не понимаю, продают игроков будущей основы, но оставляют сдавших...
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Real Madrid-C
       44 / 808
    вчера в 16:00
    Ну вот я только что писал, отдают вроде Себальоса в Арсенал, правда аренда и без права выкупа,но опять таки?! Ковачич ушел, Льоренте ушел, сейчас Себальос, о чем думают ребята? Модрид,Кросс, люблю их конечно, большое спасибо за годы проведенные в Реале, но вопрос у меня в другом, у нас же вроде сейчас идет как бы перестройка команды? так зачем Зидан сливает молодых? я не понимаю, да Иско хорош, бывает парень пылит просто жесть как на поле,но бывает и нет... по мне нужно было Себальоса оставить, наигрывать, вроде строим новый Галактикос, купить в полузащиту топа какого нибудь лет до 26, Эрексен круто,но уже парень стар, нападение? Бензема спасибо,но тоже на выход матч с Баварией показал в очередной раз,сколько можно не решать в 100% моментах, Бензема,Бейл,Модрич, аут если честно можно сюда и Марсело добавить, вот это по мне лишний груз, Кросс 50 на 50, жестко,но справедливо, пока их можно продать хоть за что то, игроки которые провалили тот сезон, ничего не сделают в новом, нападение как было чудесным у нас так и осталось, Йович и Азар гуд!) Родриго Кастилья, Кубо- Кастилья, Винисиус молод, не потянет снова, нужен ТОП нам именно сейчас, а молодых можно и со скамьи выпускать минут на 20, Асенсио вылет на сезон... нужны 2 игрока в полузащиту и в нападение.
    Судя по последней игре(хоть и товарищеской)с Арсеналом,то Марс и Модрич были лучшими у нас. Иско вторую игру, вообще не понятно во что играет. Кроос раньше славился своими точными передачами,сейчас пуляет в небеса.У Карвахаля КПД вообще равен нулю!(бегает,бегает,а толку никакого,что в атаке,что в защите косяки). Я не знаю на что надеется Зидан,но то что я видел собственными глазами(опять таки по этим двум матчам),то движения вперёд никакого! Проблемы всё те же,косяки в обороне и ..........Бензема в нападении.
    КЭТиК
    КЭТиК
       140 / 808
    вчера в 16:00
    Ну уж очень у него большая зарплата, даже для Ливерпуля.
    Real Madrid-C
    Real Madrid-C ответил RMA 005
       270 / 808
    вчера в 15:45
    Посмотрим на Иовича.... а так наиболее лучший вариант оставить Хамеса. Иско-танцор диско вечно подающий надежды, уверенность не вселяет.
    Ну вот я только что писал, отдают вроде Себальоса в Арсенал, правда аренда и без права выкупа,но опять таки?! Ковачич ушел, Льоренте ушел, сейчас Себальос, о чем думают ребята? Модрид,Кросс, люблю их конечно, большое спасибо за годы проведенные в Реале, но вопрос у меня в другом, у нас же вроде сейчас идет как бы перестройка команды? так зачем Зидан сливает молодых? я не понимаю, да Иско хорош, бывает парень пылит просто жесть как на поле,но бывает и нет...
    по мне нужно было Себальоса оставить, наигрывать, вроде строим новый Галактикос, купить в полузащиту топа какого нибудь лет до 26, Эрексен круто,но уже парень стар, нападение? Бензема спасибо,но тоже на выход матч с Баварией показал в очередной раз,сколько можно не решать в 100% моментах, Бензема,Бейл,Модрич, аут если честно можно сюда и Марсело добавить, вот это по мне лишний груз, Кросс 50 на 50, жестко,но справедливо, пока их можно продать хоть за что то, игроки которые провалили тот сезон, ничего не сделают в новом, нападение как было чудесным у нас так и осталось, Йович и Азар гуд!) Родриго Кастилья, Кубо- Кастилья, Винисиус молод, не потянет снова, нужен ТОП нам именно сейчас, а молодых можно и со скамьи выпускать минут на 20, Асенсио вылет на сезон... нужны 2 игрока в полузащиту и в нападение.
    RMA 005
    RMA 005 ответил Real Madrid-C
       457 / 808
    вчера в 15:33
    Многим раньше он нравился, кроме конечно болел Барселоны, но в последнее время он сдал и стал слаб, но увы у нас в Мадриде таких держать не можем, вечно курс идет на чемпионат и лигу чемпионов,а так что бы он болтыхался для скамьи с такой зарплатой,да ну... Если нравится покупайте, тем более я думаю его и за 50-60 млн отдадут щас любой команде, но я лучше бы в свете последних событий обменял его с доплатой на кого нибудь, травма Асенсио, это месяцев 8-9, а ставить на Родриго и Кубо это глупо... пускай они сначала в Кастильи покажут себя хотя бы сезон. Нужно усиление топовое нападения, плюс полузащиты.
    Посмотрим на Иовича....
    а так наиболее лучший вариант оставить Хамеса.
    Иско-танцор диско вечно подающий надежды, уверенность не вселяет.
    Real Madrid-C
    Real Madrid-C
       270 / 808
    вчера в 15:14
    Многим раньше он нравился, кроме конечно болел Барселоны, но в последнее время он сдал и стал слаб, но увы у нас в Мадриде таких держать не можем, вечно курс идет на чемпионат и лигу чемпионов,а так что бы он болтыхался для скамьи с такой зарплатой,да ну...
    Если нравится покупайте, тем более я думаю его и за 50-60 млн отдадут щас любой команде, но я лучше бы в свете последних событий обменял его с доплатой на кого нибудь, травма Асенсио, это месяцев 8-9, а ставить на Родриго и Кубо это глупо... пускай они сначала в Кастильи покажут себя хотя бы сезон.
    Нужно усиление топовое нападения, плюс полузащиты.
    RMA 005
    RMA 005
       457 / 808
    вчера в 15:13
    Да игрок в норме,только со своими тараканами в башке.
    Он вечно "В свободном полете" епта.
    sir_Alex
    sir_Alex
       26 / 808
    вчера в 15:11
    Вообще не надо о нём думать)))
    Youngberg
    Youngberg
       112 / 808
    вчера в 15:05
    Так в чём дело) Покупай) Нравится, но о нём не думаем, смешно. И главное правдиво)
    Zenit_84
    Zenit_84
       76 / 808
    вчера в 14:46
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