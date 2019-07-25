Клопп: «Бэйл - выдающийся игрок, он мне очень нравится»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Реала» , который может покинуть мадридцев в ближайшее время.

Бэйл - выдающийся игрок, он мне очень нравится, но сейчас мы не думаем о нем. Необходимо создать команду. Команда - это не просто сборник лучших игроков, они должны хорошо работать вместе. «Ливерпуль» - это долгосрочный проект.