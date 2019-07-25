Клопп: «Бэйл - выдающийся игрок, он мне очень нравится»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Реала» Гарета Бэйла, который может покинуть мадридцев в ближайшее время.
Бэйл - выдающийся игрок, он мне очень нравится, но сейчас мы не думаем о нем. Необходимо создать команду. Команда - это не просто сборник лучших игроков, они должны хорошо работать вместе. «Ливерпуль» - это долгосрочный проект.
https://www.youtube.com/watch?v=uf-l_hYVyTI
Провал в том сезоне произошел именно по вине половина игроков которые сейчас при Зидане начнут играть, так и не увидели мы продажи Бензема, на лавке Марсело, проданого Иско вроде как говорили, Модрича или Кросса, ну вроде так говорилось когда сезон заканчивал Зидан? Теперь Жалко будет,а оно так и будет, не будет играть Йович, будет Бензема все время в атаке, что изменилось? Азар только добавился в стартовый состав и все...
Провал в том сезоне произошел именно по вине половина игроков которые сейчас при Зидане начнут играть, так и не увидели мы продажи Бензема, на лавке Марсело, проданого Иско вроде как говорили, Модрича или Кросса, ну вроде так говорилось когда сезон заканчивал Зидан? Теперь Жалко будет,а оно так и будет, не будет играть Йович, будет Бензема все время в атаке, что изменилось? Азар только добавился в стартовый состав и все...
по мне нужно было Себальоса оставить, наигрывать, вроде строим новый Галактикос, купить в полузащиту топа какого нибудь лет до 26, Эрексен круто,но уже парень стар, нападение? Бензема спасибо,но тоже на выход матч с Баварией показал в очередной раз,сколько можно не решать в 100% моментах, Бензема,Бейл,Модрич, аут если честно можно сюда и Марсело добавить, вот это по мне лишний груз, Кросс 50 на 50, жестко,но справедливо, пока их можно продать хоть за что то, игроки которые провалили тот сезон, ничего не сделают в новом, нападение как было чудесным у нас так и осталось, Йович и Азар гуд!) Родриго Кастилья, Кубо- Кастилья, Винисиус молод, не потянет снова, нужен ТОП нам именно сейчас, а молодых можно и со скамьи выпускать минут на 20, Асенсио вылет на сезон... нужны 2 игрока в полузащиту и в нападение.
по мне нужно было Себальоса оставить, наигрывать, вроде строим новый Галактикос, купить в полузащиту топа какого нибудь лет до 26, Эрексен круто,но уже парень стар, нападение? Бензема спасибо,но тоже на выход матч с Баварией показал в очередной раз,сколько можно не решать в 100% моментах, Бензема,Бейл,Модрич, аут если честно можно сюда и Марсело добавить, вот это по мне лишний груз, Кросс 50 на 50, жестко,но справедливо, пока их можно продать хоть за что то, игроки которые провалили тот сезон, ничего не сделают в новом, нападение как было чудесным у нас так и осталось, Йович и Азар гуд!) Родриго Кастилья, Кубо- Кастилья, Винисиус молод, не потянет снова, нужен ТОП нам именно сейчас, а молодых можно и со скамьи выпускать минут на 20, Асенсио вылет на сезон... нужны 2 игрока в полузащиту и в нападение.
а так наиболее лучший вариант оставить Хамеса.
Иско-танцор диско вечно подающий надежды, уверенность не вселяет.
а так наиболее лучший вариант оставить Хамеса.
Иско-танцор диско вечно подающий надежды, уверенность не вселяет.
Если нравится покупайте, тем более я думаю его и за 50-60 млн отдадут щас любой команде, но я лучше бы в свете последних событий обменял его с доплатой на кого нибудь, травма Асенсио, это месяцев 8-9, а ставить на Родриго и Кубо это глупо... пускай они сначала в Кастильи покажут себя хотя бы сезон.
Нужно усиление топовое нападения, плюс полузащиты.
Если нравится покупайте, тем более я думаю его и за 50-60 млн отдадут щас любой команде, но я лучше бы в свете последних событий обменял его с доплатой на кого нибудь, травма Асенсио, это месяцев 8-9, а ставить на Родриго и Кубо это глупо... пускай они сначала в Кастильи покажут себя хотя бы сезон.
Нужно усиление топовое нападения, плюс полузащиты.
Он вечно "В свободном полете" епта.
Он вечно "В свободном полете" епта.