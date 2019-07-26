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Гендиректор «Уфы» пожаловался на домашний стадион

вчера, 09:47

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что мечтает о новом стадионе для клуба.

Хотим придерживаться нашей средней планки – 7,5 тысячи зрителей. На ведущие клубы приходит 10 – 12 тысяч. Больше нас не собирает ни один башкирский клуб ни по одному из видов спорта. Но есть одна существенная оговорка. Это наш стадион, пусть его и реконструировали, все равно прошлый век. Говорю как есть. Это серьезно влияет на посещаемость.

Стадион построен по старым стандартам, без учета организации телевизионных трансляций, комфорта для болельщиков. А люди сегодня идут за комфортом, даже отсутствие необходимого количества парковочных мест заставит часть потенциальных зрителей остаться дома у экрана ТВ. Конечно, нужно создать хорошие, комфортные условия для людей. И здесь мы большие надежды возлагаем на руководство республики. Хотим современную арену. Считаю, жители Уфы, Башкирии достойны нового стадиона, как Самара, Екатеринбург, Ростов, Казань. Прирост болельщиков в этих городах происходит за счет новых арен.

Руководитель республики говорит, что со временем стадион будет обязательно построен. Мы в это верим. Тогда станем свидетелями футбольного бума в регионе.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   63 / 815
вчера в 13:14
"Тогда станем свидетелями футбольного бума в регионе." Это если ХК "Салават Юлаев" расформируют, или появится какой-нибудь свой Керимов, как в "Анжи". ИМХО.
cska plus
cska plus
   13 / 815
вчера в 13:07
Руководитель республики меняются раз в квартал и каждый из них чего то обещает.
sir_Alex
sir_Alex
   20 / 815
вчера в 11:33
Пусть на свои деньги построит новый.
Ладожский
Ладожский
   18 / 815
вчера в 11:11
Прирост болельщиков не происходит только у свиней, команда вымирает от коррупции и склок.
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 815
вчера в 11:04
Слишком затратно улучшать стадион, и так сойдет.
EAGinLE
EAGinLE
   26 / 815
вчера в 11:03
В Туле на Арсенал меньше 10000 только в плохую погоду приходит .
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   87 / 815
вчера в 10:54
Itujan и Comdiv - это 2 клона Славнова
cska1948
cska1948
   38 / 815
вчера в 10:28
Всё, о чём говорит Газизов в какой-то степени влияет на посещаемость стадиона. Но главным мерилом посещаемости была и останется ИГРА. Будет Уфа бороться за призы, играть в Еврокубках и на этот стадион болельщики придут.
Atist
Atist
   32 / 815
вчера в 10:21
В Уфе по любому ходят больше, чем на свиней.
itujan
itujan
   51 / 815
вчера в 10:14
Стадион нужно новый с защитой от свиней.
Comdiv
Comdiv
   23 / 815
вчера в 10:12
Нужно построить новую открывашку, как у свиней, и будет ходить сто человек.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   70 / 815
вчера в 10:02
Ну так ты вынь да положь из своего кармана, как это сделали Федун гинер Галицкий, или ты хочешь аферу такую же провернуть как на распил-баклане? 1.7 млрд евро народных денег в пустоту и в чьи то карманы? зажрался чувачек
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 815
вчера в 09:49
Вот так он с боку зашел на счет аренды Заболотного, но теперь то ясно почему переговоры в тупик зашли
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