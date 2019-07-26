Гендиректор «Уфы» пожаловался на домашний стадион

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что мечтает о новом стадионе для клуба.

Хотим придерживаться нашей средней планки – 7,5 тысячи зрителей. На ведущие клубы приходит 10 – 12 тысяч. Больше нас не собирает ни один башкирский клуб ни по одному из видов спорта. Но есть одна существенная оговорка. Это наш стадион, пусть его и реконструировали, все равно прошлый век. Говорю как есть. Это серьезно влияет на посещаемость.

Стадион построен по старым стандартам, без учета организации телевизионных трансляций, комфорта для болельщиков. А люди сегодня идут за комфортом, даже отсутствие необходимого количества парковочных мест заставит часть потенциальных зрителей остаться дома у экрана ТВ. Конечно, нужно создать хорошие, комфортные условия для людей. И здесь мы большие надежды возлагаем на руководство республики. Хотим современную арену. Считаю, жители Уфы, Башкирии достойны нового стадиона, как Самара, Екатеринбург, Ростов, Казань. Прирост болельщиков в этих городах происходит за счет новых арен.

Руководитель республики говорит, что со временем стадион будет обязательно построен. Мы в это верим. Тогда станем свидетелями футбольного бума в регионе.