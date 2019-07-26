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Бенито: «Иногда Григорян становится сумасшедшим на поле»

вчера, 16:19

Полузащитник «Тамбова» Бенито похвалил главного тренера команды Александра Григоряна.

Я понимаю по-русски совсем чуть-чуть, поэтому если он хочет завести со мной длинный разговор, то зовет кого-то из ассистентов. Он говорит мне, что я очень молод и у меня есть потенциал, постоянно объясняет мне ошибки. Я рад, что он делает это, правда. Иногда он становится сумасшедшим на поле. Если ему что-то не нравится, он разносит всех. Может наорать на тебя, но так и должен поступать тренер. Он делает это, потому что любит. Если бы не любил, то ему было бы все равно.

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Все комментарии
Twisted
Twisted
   486 / 815
вчера в 17:23
Петухян в костюме ну вылитый Эмери)точнее его быдло версия
КЭТиК
КЭТиК
   146 / 815
вчера в 16:53
Попробовал бы тренера поругать
Zenit_84
Zenit_84
   84 / 815
вчера в 16:26
Удачи
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